Calciomercato Milan, problemi durante le visite mediche, salta André Silva al Monaco

Sembrava destinato a vestira la casacca del Monaco, ma il passaggio di André Silva dal Milan alla compagine monegasca pare destinato a saltare.

Secondo le prime informazioni riportate dai siti di settore, il trasferimento sarebbe saltato per un problema fisico che non ha consentito ad André Silva di passare le visite mediche.

Quando sembrava più vicino all’addio definitivo – dopo una stagione in prestito al Siviglia – il trasferimento del classe ’95, autore di 9 reti in 27 gare in Andalusia, salta e il club rossonero si trova con la prospettiva di 30 milioni (bonus compresi) in cassa.

Per il Milan, necessariamente molto attento al bilancio, si tratta di un duro colpo: si complica così d’un tratto l’acquisto dall’Atletico Madrid di Angel Correa, già vicinissimo ai rossoneri.