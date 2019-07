Chiara Ferragni in vacanza con la sua famiglia: l’influencer fa un annuncio che andrebbe evitato sui social – VIDEO

Tempo di relax e vacanza per Chiara Ferragni e la sua famiglia, l’annuncio postato dall’influencer non dovrebbe mai essere pubblicato

Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip Chiara Ferragni, la nota fashion blogger tramite una foto postata su Instagram insieme a Fedez e al figlio Leone ha annunciato ai suoi tantissimi fan che stanno per andare in vacanza.

La Ferragni quotidianamente aggiorna i suoi fan, le forze dell’ordine hanno però fatto sapere che un annuncio come quello ha postato lei sarebbe da evitare. Il motivo? Potrebbe alimentare le cattive intenzioni dei malviventi.

I ladri ora che sanno che la casa rimarrà vuota potrebbero pensare di irrompere all’interno dell’appartamento per rubare i loro oggetti di valore. Proprio per questo non si dovrebbe mai dire sui social che si sta partendo per una vacanza.

Sara Fonte