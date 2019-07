Francesco Facchinetti attacca Irama: la reazione del cantante – VIDEO

Francesco Facchinetti si scaglia pesantemente contro Irama, ecco cosa è successo

Sembra essere scoppiata una guerra tra Francesco Facchinetti e Irama. Il motivo? Stando al settimanale Spy alla base dei loro problemi ci sarebbe una questione economica.

Ieri l’ex deejay milanese ha postato un lungo sfogo su Instagram, non ha fatto nomi ma sembra essere rivolto al cantante: “Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il cu*o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle.”

Facchinetti ha aggiunto: “Quindi mi sono svegliato molto inca**ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni.”

Intanto, Irama ha postato una Instagram Stories dove appare con il dito medio alzato. Il suo gesto era rivolto a Faccchinetti? Questo non possiamo saperlo con certezza, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte

