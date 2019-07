Francesco Facchinetti e Irama ai ferri corti: l’indiscrezione di Spy

Secondo il settimanale “Spy”, Francesco Facchinetti ed il cantante Irama avrebbero interrotto i loro rapporti lavorativi. Facchinetti sembra essere sul piede di guerra.

Tra Francesco Facchinetti e Irama volano coltelli. A rivelarlo è, in esclusiva, il settimanale “Spy”, secondo il quale l’interprete di “Arrogante” avrebbe deciso di lasciare la NewCo Management, l’agenzia di Facchinetti, a causa di problemi economici e di divergenze legate al dualismo con Riki, a sua volta ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi”.

Il post di Francesco Facchinetti

Qualche ora fa, Facchinetti, è stato protagonista di un lungo sfogo, postato attraverso una Instagram story:

“Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Era da un po’ di mesi che non avevo più nessuno nel mirino. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il c..o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle. Quindi mi sono svegliato molto inc…ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni, è così”.

Irama, dal canto suo, ha postato una storia nella quale ha il dito medio alzato. Attendiamo, come sempre, nuovi risvolti.

Maria Rita Gagliardi