Fughe dai carabinieri provocano due distinti incidenti: due morti in poche ore

Due fughe dai carabinieri ben distinte e avvenute in due zone differenti hanno provocato due incidenti, in cui hanno perso la vita delle persone.

I coinvolti, vittime dei sinistri, sono due uomini di 42 e 47 anni, Giorgio Perra e Felice Lianas, rispettivamente di Cagliari e a Settimo San Pietro. La dinamica è stata più o meno la stessa. Ambedue gli uomini avevano visto le pattuglie dei carabinieri e per darsi alla fuga hanno provocato due incidenti in cui loro stessi hanno perso la vita.

Il primo incidente con le fughe dai carabinieri

Secondo il Today, il primo incidente è avvenuto a Cagliari: il 42enne Giorgio Perra, agli arresti domiciliari a Quartu, guidava un’Alfa 166. Non appena ha visto le autorità si è dato alla fuga. Una volto giunto in piazza San Benedetto ha urtato una rotonda. Nell’urto la vettura si è ribaltata ed è finita contro un palazzo. L’uomo è morto sul colpo.

Il secondo sinistro

Il secondo sinistro ha coinvolto Lianas che guidava uno scooter Tmax. Per le strade del paese ha visto i carabinieri e si è dato alla fuga. In sella con lui c’era un amico 35enne, rimasto ferito.

Nella fuga hanno attraversato due incroci con il semaforo rosso. Tuttavia in una sbandata hanno perso il controllo della moto e si sono schiantati. Lianas è morto sul colpo, battendo la testa, mentre il suo passeggero è finito a terra, privo di sensi.

Le autorità e i soccorsi sono intervenuti sul posto per trasportare il ferito in codice rosso all’ospedale di Cagliari. Secondo le prime ricostruzioni pare che Lianas si sia dato alla macchia in quanto avev la patente scaduta e non ancora rinnovata.