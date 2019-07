Il Premier Conte dice sì alla Tav: Salvini esulta, il Movimento 5 Stelle promette battaglia

Il Premier Giuseppe Conte – che al momento si trova con un consenso personale anche superiore a quello di Matteo Salvini – s’è espresso circa la questione Tav, prendendo una posizione nettamente a favore.

“Sono intervenuti fatti nuovi di cui dobbiamo tenere conto, nella risposta che venerdì il governo dovrà dare per evitare la perdita dei finanziamenti europei. L’Europa si è detta disponibile ad aumentare il finanziamento. Per la tratta nazionale l’Italia potrebbe beneficiare del finanziamento del 50 per cento. Ulteriori finanziamenti saranno disponibili grazie all’impegno del ministro Toninelli, che ringrazio pubblicamente”: ha dichiarato Conte, a quattro giorni dal giorno in cui l’Italia dovrebbe dare una risposta all’Europa circa l’ìntenzione o meno di procedere con la costruzione del tratto italiano della ferrovia che dovrebbe collegare Torino a Lione.

Conte ha quindi spiegato come sarebbe economicamente molto poco conveniente per l’Italia non fare la Tav: “I fondi europei sono soltanto per il Tav, non realizzarlo costerebbe molto più che completarlo. Lo dico pensando all’interesse nazionale, unica stella polare di questo governo. Questa è la decisione del governo, ferma restando la sovranità del parlamento”.

La posizione del Presidente del Consiglio in tal senso è molto vicina a quella del vicepremier Matteo Salvini, favorevole alla grande opera, scontratosi ieri con Toninelli per il licenziamento di Pierluig Coppola, unico favorevole alla Tav nel team che ha analizzato costi e benefici Pierluigi Coppola.

E quest’oggi, dinnanzi alle parole di Conte, ha subito dichiarato – secondo quanto riportato da Repubblica: : “La Tav si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. Peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi!”

Bisognerà adesso fare i conti con il Movimento 5 Stelle che – dal canto suo – promette battaglia.

“Alla luce delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ringraziamo per l’impegno, chiederemo che sia il Parlamento ad esprimersi e in aula vedremo l’esito della votazione. Vedremo chi è a favore di un progetto vecchio di 30 anni e chi invece sceglierà di avere coraggio”: sono le parole delle parole di Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva, capigruppo del Movimento al Senato e alla Camera, che si sono espressi attraverso una nota congiunta.

Siamo prossimi a nuove frizioni nel Governo?