Regola dei due mandati, Di Maio lancia il voto sulla piattaforma Rousseau: arriva il “mandato zero”

Arriva l’idea del “mandato zero”, e cioè di un mandato ulteriore rispetto ai due mandati politici previsti dalla legge italiana per coloro che verranno eletti nei Comuni e nei Municipi. In cosa consiste? Lo ha spiegato, con un video-tutorial pubblicato su Facebook, Luigi Di Maio. Il leader del M5S sta provando a fare riemergere il Movimento dall’isolamento originato dalle ultime sconfitte politiche subite in tema di elezioni amministrative. Si tratta, in realtà, del primo mandato che però non avrà- in un certo senso – valore legale, aprendo la porta ai possibili due mandati successivi. Giovedì e venerdì, sulla piattaforma Rousseau, ci sarà un voto per stabilirne l’eventuale applicazione.

Il M5S lancia il mandato zero, l’idea di Di Maio per rilanciare il M5S nell’ambito delle elezioni amministrative

Al via il voto, sulla piattaforma Rousseau, per l’istituzione del “mandato zero” per consiglieri comunali. Questa una delle idee di Luigi Di Maio per riorganizzare internamente il Movimento. Come il capo dei 5 Stelle ha spiegato in un’intervista realizzata da Il Fatto Quotidiano, la mossa è stata studiata per migliorare la competitività del Movimento nelle elezioni amministrative e per consentire a un consigliere che sia al suo secondo mandato di candidarsi contemporaneamente in Parlamento, in Europarlamento o alla Regione. Inoltre, la mossa consentirebbe anche di creare alleanze con le liste civiche radicate sul territorio perché “non ha senso andare alle comunali e candidarsi gli uni contro gli altri”, ha dichiarato ancora Di Maio. Si tratta di esperimenti che dovrebbero portare il M5S a lavorare sul territorio in sinergia con le altre realtà locali presenti, e impedire ai partiti tradizionali di fare il loro gioco.

Il M5S lancia il mandato zero, le parole di Luigi Di Maio

“Abbiamo deciso di introdurre il cosiddetto ‘mandato zero’, un mandato, il primo, che non si conta per la regola dei due mandati, è un mandato che non vale. Varrà solo e soltanto per i consiglieri comunali e municipali”. Niente mandato zero, dunque, per i sindaci, perché altrimenti verrebbe meno l’idea fondante della regola del doppio mandato, e cioè non far gestire il potere per troppo tempo a poche persone. Ha continuato così Di Maio nel video: “Parliamo dei nostri eletti sul territorio, consiglieri comunali e di municipio, che portano avanti le battaglie spesso da soli, con decine di atti da studiare e da seguire. A seguito di questa grande riorganizzazione potremmo dargli più supporto legale e di esperti ma ora mi interessa non disperdere l’esperienza che un consigliere matura e può portare in altri consessi: regione, parlamento, europarlamento“.

Maria Mento