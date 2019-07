Giorgia Meloni si complimenta con Larissa Iapichino per il suo oro nel salto in lungo. Malcontento fra i sostenitori di Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni su Facebook si è complimentata con Larissa Iapichino (figlia di Fiona May), che domenica scorsa ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo femminile ai campionati europei under 20 d’atletica di Boras in Svezia. I sostenitori della Meloni non hanno gradito.

Giorgia Meloni, eurodeputata di Fratelli d’Italia, nel corso della giornata di ieri ha pubblicato su Facebook un post per complimentarsi con la 17enne Larissa Iapichino (figlia di Fiona May), che domenica ha conquistato uno straordinario oro nel salto in lungo agli europei d’atletica under 20 in Svezia: “Una straordinaria Larissa Iapichino conquista l’oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 di Boras e sale sul podio come mamma Fiona May che vinse nel 1987. Davvero un grande e meritato risultato. Forza Larissa continua così!”.

I followers della Meloni non hanno gradito il post a favore della giovane ragazza, fresca campionessa d’Europa under 20 nel salto in lungo

La ragazza italiana, figlia dell’ex campionessa Fiona May e di Gianni Iapichino, ha sbalordito il mondo dell’atletica con la sua straordinaria vittoria nel salto in lungo agli europei under 20 in Svezia. Tantissimi apprezzamenti in tutta Italia, compreso quello di Giorgia Meloni.

Ma i sostenitori della leader di Fratelli d’Italia non hanno gradito le sue parole. Nel mirino è finita l’italianità doc dell’atleta azzurra, accusata neanche troppo velatamente per il colore della sua pelle.

Fra i tanti commenti contro Giorgia Meloni da parte dei suoi followers, eccone alcuni: “Ci sono decine di ragazzi bianchi italiani che hanno vinto la medaglia, perché a loro non dedichi un post simile?”, oppure «Cara Giorgia! Mi spiace per te, ma non è italiana”. Un altro utente: “Ma se non fosse stata abbronzata, ci sarebbe stato tanto clamore? Per me, non ci sono distinzioni tra bianchi ed abbronzati, per cui non vedo il bisogno di esaltare così ipocritamente questa medaglia”.