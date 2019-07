Obiettivo di Roma e Inter, Rafael Leo è destinato a lasciare Lille: “Abbiamo delle offerte importanti”

Secondo calciomercato.com, La Roma sarebbe la squadra che fa più serio per Rafael Leao, attaccante portoghese del Lille, autore di 8 reti in 24 gare nell’ultima edizione della Ligue 1.

Fonseca avrebbe individuato in lui il rinforzo ideale per l’attacco in alternativa al sempre ambito Higuain e la Roma sarebbe pronta ad arrivare ad offrire 30 milioni per il giocatore, con la società francese che ne chiede 40.

Sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter alla ricerca spasmodica di punte – ed infatti il video che vi proponiamo in coda è stato customizzato da un utente YouTube in ottica nerazzurra, come se il giocatore sia già un giocatore nerazzurro.

Ciò che è davvero molto probabile è che l’attaccante portoghese non vestirà la casacca del Lille nella prossima stagione.

Queste sono state infatti ieri le parole del presidente Gerard Lopez, riportate da calciomercato.com: “Abbiamo delle offerte importanti, dobbiamo valutare con il giocatore. Se parliamo di ingaggio, visto che stanno arrivando squadre importanti, non possiamo competere con loro”.

Chi è Rafael Leao, obiettivo di Roma e Inter?

Rafael Leao è un attaccante classe ’99, autore di un’ottima stagione al primo anno in Francia (è giunto un anno or sono dopo aver rescisso unilateralmente il suo contratto con lo Sporting Lisbona per problemi economici).

A soli diciannove anni (Rafael Leao ha compiuto 20 anni a giugno) ha messo in mostra un buon senso del gol ed un’ottima capacità di inserimento, nonostante il metro e ottantotto (per ottantuno chilogrammi) che lo rendono un giocatore sicuramente impostato.

Di seguito un video tratto da YouTube che vi può mostrare le skill del giocatore: