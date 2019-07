Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2019: i Toro saranno intransigenti in amore, i Vergine vogliono cambiare l’ambiente intorno a loro

Martedì 23 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Che tu abbia voglia di fare per rimetterti in gioco, ricostruire la tua esistenza, è evidente e tra l’altro- come ho spiegato on altre occasioni- questo è anche un momento buono perché possono esserci delle novità. Ma sono convinto che qualche Ariete mi dirà “Paolo, qui le cose magari funzionano un po’ meglio, c’è un po’ di movimento, ma a me sembra sempre di restare impantanato nelle vecchie situazioni”. Può capitare, perché Saturno è ancora dissonante, che molte delle cose che stai facendo non siano del tutto convincenti, che tu voglia avere maggiori garanzie, che magari non sia neanche del tutto convinto che una persona ti stia consigliando al meglio, ma in questo caso è opportuno stare fermi o ricominciare? Secondo me, comunque, rimettersi in gioco è utile anche se poi non tutto quelle che stai facendo ti piace o avrà il successo che vorresti. Qualche disguido con un amico, con una persona cara che non ti dirà neanche grazie per un favore che gli hai fatto;

Toro. Il Toro si sta avvicinando a un agosto che potrebbe portare a un dentro o fuori definitivo, come dico spesso, in tutte le storie che hanno vissuto dei problemi. Quindi raccomando di essere un pochino cauti, forse non dovresti proprio tu puntare i piedi ma ci saranno delle situazioni che ti porteranno a essere anche molto, molto intransigente. Nervosismo in agguato, e io direi a tutti i Toro di non esagerare con gli sforzi fisici fino agli inizi di agosto;

Gemelli. I Gemelli, solitamente, quando hanno problemi vanno avanti. Il classico motto dei Gemelli è “Quando arriverà il problema lo affronterò” e in questo devo dire che i Gemelli sono bravi perché non stanno lì, intere giornate, a pensare a come risolvere problemi che arriveranno, che devono arrivare. In altre parole, quando c’è la difficoltà concreta allora ci si rimbocca le maniche senza creare inutili ansie prima. Per adesso siamo arrivati a un momento di non ritorno, quindi i problemi ci sono, vanno affrontati, non si può dire ci penso domani e questo problema, per qualcuno, è insidioso. Può riguardare l’amore, può riguardare anche la vita professionale. Per altri è semplicemente una decisione che bisogna prendere, se continuare o no a portare avanti certi progetti. Sabato e domenica l’amore torna protagonista. Chissà che l’amore non riesca a sviare qualche pensiero di troppo;

Cancro. La voglia di amare c’è. Non escludo che proprio questo mese abbia portato delle novità, visto che Venere è nel tuo segno, e tra l’altro agosto è anche un altro mese protetto. Sono giornate che possono portare solo un piccolo conflitto con l’ambiente. Andrà molto meglio da giovedì ma attenzione a non creare dispute inutili. Questo è il momento in cui devi capire se ti conviene cambiare o no ruolo. Chi ha cambiato mansione da poco è ancora in una fase di gavetta, e probabilmente bisogna anche rivedere alcuni accordi con soci e collaboratori.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha delle giornate buone per fare e disfare, e poi più ci avviciniamo ad agosto e più ci sono nuovi riferimenti. Il Leone ha voglia di stravolgere la propria vita, il che significa che si può anche studiare un nuovo look (c’è chi pensa magari di cambiare tutto: stile di pettinatura, stile di abbigliamento e così via), e invece chi semplicemente vuole dare sfogo ai propri pensieri e sentirsi più libero. In amore ci sono delle novità;

Vergine. La Vergine deve sfruttare queste stelle efficaci che vogliono costruire qualcosa di importante. Ora ci sono coloro che vogliono cambiare l’ambiente attorno, magari riusciranno anche a risparmiare dei soldi, ottimizzeranno anche la situazione in casa, e altri invece che dovranno fare una grande scelta nel lavoro. Chiaro che chi più ha seminato, magari anche 50 anni, 45, 40, insomma ha già una vita lavorativa importante o ha fatto delle cose nel passato, avrà delle cose in più;

Bilancia. La Bilancia, in questo mese di luglio, non è certo contenta di quello che sta accadendo. Questo anche per questioni di carattere emotivo. Quindi è probabile che, sia in amore sia nel lavoro, ci siano dei dubbi. È chiaro che poi ognuno ha il proprio oroscopo, e quindi c’è chi ha dei dubbi maggiori e chi ne ha minori. Certo che andare avanti con questo senso di insicurezza, ma soprattutto di ingiustizia, perché pensi di non aver ricevuto quello che invece avresti dovuto ricevere, è difficile. Da giovedì però sarà possibile ritrovare un po’ di tranquillità;

Scorpione. Lo Scorpione non molla mai, addirittura a volte si butta a capofitto nelle situazioni in cui si cono ostacoli. Quando uno Scorpione mi dice “Ma perché le mie relazioni sono sempre problematiche, perché lotto sempre nell’ambito del lavoro?”, è perché lo Scorpione se lotta esiste, quindi spesso trova i legami-sia lavorativi sia amorosi- più complessi proprio per mettersi alla prova. Ora però attenzione perché, se una storia è veramente discutibile e se un lavoro non è più agibile, è probabile che un taglio sia dietro l’angolo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario a volte vuole liberarsi di un peso, viaggiare, fare delle cose nuove. Allora: minimo, in questi giorni, stai un po’ di più all’aria aperta. Spero tu possa farlo, a meno che non abbia un lavoro che ti costringe a star al chiuso, perché veramente hai bisogno di respirare, hai bisogno di liberarti di qualche ansia. E da domenica i sentimenti viaggeranno su in terreno più sicuro. Anzi, vorrei ricordare a tutti i single del segno che la prima parte di agosto è veramente ottima, quindi tra un’avventura, un’occhiata furtiva o magari una grande passione, l’amore si evidenzierà;

Capricorno. Il Capricorno non è improbabile che oggi sia un po’ fuori di testa. Tu hai un grande progetto per l’autunno. Mi auguro che le persone più esperte, più forti, possano pensare a qualcosa di bello da mettere in pratica entro l’autunno. Sapete che il Capricorno ama fare e disfare, non ha bisogno di soci e collaboratori, vuole agire in prima persona, però a volte– soprattutto quando si deve fare un lavoro di squadra- è difficile reggere tutto sulle proprie spalle. Sei molto nervoso, incerto. In amore puoi anche pensare di staccarti da una persona, ma tu sei nato anche per mettere in ordine i pensieri degli altri, quindi in qualche modo sei attratto anche da segni zodiacali che spesso vivono nella confusione o che sono un po’ troppo fantasiosi. A te piacciono le persone concrete però è anche vero che quando stai con una persona troppo pignola ti annoi, ecco perché poi, alla fine, prediligi i sognatori;

Acquario. L’Acquario tra martedì e mercoledì ha bisogno di un po’ più di libertà, e in questo momento è probabile che qualche Acquario sia arrabbiato o per un piccolo fastidio fisico (alle articolazioni o ad altro) oppure perché non si trova in perfetta sintonia con le persone che ha attorno. E allora: sconsiglio di fare azzardi. Cautela anche in tutte le situazioni che possono essere potenzialmente pericolose. L’amore deve essere protetto;

Pesci. Luglio è stato, e continua a essere, un mese di agganci favorevoli, ma sono pochi quelli che stanno ancora cercando di risolvere una crisi d’amore nata a maggio o addirittura agli inizi dell’anno perché una decisione è stata presa e tutto sommato adesso c’è più tranquillità. Addirittura, c’è chi è stato un po’ lontano dal partner– magari per motivi di lavoro- e luglio è stato un mese di riavvicinamento. Il tuo istinto potrebbe farti pensare a un tradimento, se sei stato trattato male, ma in certi casi non vale la pena agire in questo modo. Se poi pensi che il partner sia un po’ troppo freddo, un po’ troppo cinico, ricorda che sei proprio tu a volte a confrontarti con delle persone che ti riportano sul pianeta terra, dal momento che sei una persona piuttosto fantasiosa e che ha bisogno di punti fermi. Quindi, se cerchi delle persona molto razionali poi non puoi lamentarti se sono così.

Maria Mento