Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 23 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Sabotaggio, treni nel caos”

Centralina a fuoco, ritardi di ore e cancellazioni. Gli anarchici rivendicano: è bastata una sigaretta

Si indaga per attentato. La Lega attacca Toninelli: blocca le infrastrutture

La centralina elettrica dell’alta velocità che ieri è stata incendiata vicino a Firenze è stata data alle fiamme per mano dagli anarchici che hanno rivendicato l’attentato. Matteo Salvini attacca Toninelli: molte infrastrutture bloccate da Nord a Sud. La replica del Ministro: se ci sono opere che costano molto e non portano nessun beneficio al Paese, qualche no va detto.

-“Maturità, i 100 e lode al Sud ribaltano i risultati Invalsi”

Scuola. Record in Puglia: il massimo dei voti al 3,4%

I test Invalsi avevano restituiti il quadro, allarmante, di un’ignoranza diffusa tra i banchi di scuola, con il 35% e oltre di ragazzi che leggono ma non capiscono un testo scritto in lingua italiana e un massimo di 8 ragazzi su 10 che non comprendono la lingua inglese. Ora, i risultati degli esami di maturità– con numerosi 100 e lode soprattutto al Sud (in Puglia il picco massimo)- sembrano raccontare un’altra Italia.

Il Sole 24 Ore

-“Le imprese: autonomia per più efficienza, ma va tutelata l’unità”

Confindustria

Le confederazioni regionali approvano una linea unitaria: equità e solidarietà

Boccia: una riforma nell’interesse di tutti. Il Paese non va indebitato

Il vicepresidente Pan: «Chance per i territori e occasioni per le regioni»

Autonomie regionali sì, ma utilizzando il cervello. I vertici di Confindustria hanno espresso il loro parere sul caso delle autonomie regionali e le confederazioni hanno dettato le linee guida da seguire nel segno di equità e solidarietà; la riforma potrebbe essere un vantaggio per le imprese e per tutto il Paese, se ben sfruttata e senza rischiare di generare altro debito.

-“Governo, chiarimento in alto mare

Conte convoca le parti sociali”

Maggioranza divisa

Tensioni su autonomie, Tav e inchieste ma il premier rilancia sul fisco

Il prossimo 25 luglio Giuseppe Conte incontrerà sindacati e imprese per aprire un tavolo sulla riforma del fisco. Ma il Governo rischia sulle tensioni che dividono la maggioranza. Oltre al caso Moscopoli, ci sono anche Tav e autonomie regionali in ballo.

La Gazzetta dello Sport

-“Milan

Correa è servito!”

Velocità e tecnica: ecco la spalla ideale per Piatek

Tutto pronto per la chiusura oggi dell’affare:

All’Atletico andranno 10 milioni più i bonus

Il Milan sembra aver sistemato le cose sul fronte calciomercato e sulla questione della cessione di André Silva, dopo i deludenti risultati degli ultimi due anni. Arriva l’argentino Angel Correa dall’Atletico Madrid: la squadra incasserà 10 milioni di euro più bonus. Correa farà da spalla, come seconda punta, a Piatek.

-“Inter

Lukaku è svanito?”

Zhang dice no agli 83 milioni richiesti dallo United

Per i soldi necessari serve vendere Icardi almeno a 60

Dzeko sì, piace Leao. Marotta: «Sintonia con Conte»

Sembra allontanarsi sempre di più l’ipotesi del matrimonio tra Lukaku e l’inter. Per la dirigenza nerazzurra sono troppi gli 83 milioni chiesti dallo United per cedere il giocatore belga. L’Inter potrebbe avere un’altra possibilità e cioè quella di “disfarsi” di Mauro Icardi vendendo il suo cartellino a 60 milioni (attualmente ne vale 85). Si pensa già a delle alternative per Lukaku e circolano i nomi di Dzeko e Leao.

La Repubblica

-“L’Italia paralizzata

Il governo anche peggio”

Italia paralizzata in due sensi: a causa dell’attentato di ieri che ha fermato per ore, i treni da nord a sud e sul fronte del Governo, dove Conte sta tentando di uscire dalle sabbie mobili in cui si è cacciato l’esecutivo. Tensioni alle stelle tra M5S e gli alleati della Lega, con le nuove accuse lanciate da Salvini a Toninelli sul blocco dei cantieri.

-“Caro Presidente ti scrivo”

Lettere al Quirinale

12mila messaggi l’anno: Mattarella, che oggi compie 78 anni, risponde, in alcuni casi, personalmente. Giovani, lavoro, migranti, scuola fra i temi più trattati. Ma c’è anche spazio per la musica e il calcio. E per le storie belle di un’Italia che funziona nonostante tutto

Le lettere che gli italiani inviano al Presidente Sergio Mattarella, 78 anni oggi.

La Stampa

-“L’Italia spezzata dagli anarchici”

Treni cancellati e ritardi fino a 240 minuti. Salvini: i violenti in galera. Conte: pronto a dire sì alla Tav

Collasso dell’Alta velocità per un rogo doloso a Firenze: le centraline incendiate non erano protette

Il caos in cui ieri sono finiti le Ferrovie e i viaggiatori per i terribili ritardi causati dall’incendio doloso di una centralina elettrica dell’alta velocità, a Firenze. Gli anarchici hanno rivendicato l’attentato, su cui ora si sta indagando.

-“Unicredit pronta a nuovi tagli

A rischio 10mila posti di lavoro”

I sindacati: atto contro il Paese, sarà battaglia

L’indiscrezione lanciata da Bloomberg mette in allarme i sindacati italiani: Unicredit starebbe pensando a una ristrutturazione che prevede il taglio di 10mila posti di lavoro.

Maria Mento