Salvini e Verdini in vacanza: le foto piccanti in spiaggia con Francesca

Il settimanale ‘Diva e Donna’ ha pubblicato i primi scatti dei primi scampoli di vacanze estive di Matteo Salvini in compagnia della nuova fiamma Francesca Verdini.

L’addio con Elisa Isoardi aveva lasciato scorie nel cuore di Matteo Salvini ed in molti erano convinti che difficilmente il ministro dell’Interno avrebbe trovato una donna di cui si sarebbe innamorato perdutamente in fretta. Al contrario dei pronostici, però, questa donna è arrivata 4 mesi fa e da quel momento la loro storia d’amore sembra sia decollata.

La nuova fiamma di Salvini si chiama Francesca Verdini ed è la figlia di Denis Verdini, ex parlamentare. La scintilla tra i due è nata durante una visita del vice premier al ristorante romano dell’ex politico. In un primo momento la coppia voleva mantenere segreta la relazione, ma le prime indiscrezioni sono uscite presto e sono state seguite da foto inequivocabili. A quel punto è giunta la prima uscita ufficiale e la conferma della nuova relazione.

Francesca Verdini e Matteo Salvini scoppiano di passione in spiaggia

In questi mesi non ci sono stati molti aggiornamenti sulla coppia, il viceministro è sempre impegnato in impegni ufficiali e il tempo per le serate di relax è stato poco. Ma questa settimana su ‘Diva e Donna‘ escono le prime immagini in spiaggia dei piccioncini. Com’è possibile vedere dagli scatti vacanzieri, tra i due c’è piena sintonia, Francesca bacia, abbraccia e si lascia andare a tenere effusioni in acqua con il fidanzato, il quale sembra decisamente gradire le attenzioni. Il servizio fotografico dei paparazzi è stato fatto in una delle spiagge di Milano Marittima, durante una delle pause settimanali dagli impegni di governo del nostro, e sembra un preludio di vacanze estive bollenti per il vicepremier.