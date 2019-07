Sciopero mezzi pubblici 24 luglio: tutti i disagi di chi viaggia con treni, aerei e bus

Nella gionata di mercoledì 24 luglio, ci sarà uno sciopero mezzi pubblici che rappresenterà un vero e proprio disagio su base nazionale. Pur avendo il ministro dei trasporti Danilo Toninelli tentato il tutto per tutto per portare i sindacati a revocare lo sciopero, nessuno ha voluto provare a sentire ragioni.

Sciopero mezzi pubblici: le città interessate

Circa il fermo nelle varie città del paese, avremo questa situazione. A Milano lo stop avverrà dalle 18 alle 22, a Torino dalle 18 alle 22, a Genova dalle 11.30 alle 15.30.

Per Venezia fermi dalle 10 alle 13, per Bologna dalle 11 alle 15, er Firenze dalle 18 alle 22. E poi ancora a Perugia dalle 17:30 alle 21:30, a Roma dalle 12.30 alle 16:30, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 12.30 alle 16:30, a Palermo dalle 9.30 alle 13.30. I treni si fermeranno in tutta Europa dalle 8 alle 17.

Il trasporti marittimo

Per il trasporto marittimo il personale viaggiante è fermo per 24 ore, per cui blocchi di collegamenti con tutte le isole. Saranno garantite le linee ed i servizi essenziali. Partiranno con uno scarto di un giorno i traghetti e le navi da carico presenti nei porti nazionali. Stop invece di mezza giornata, quindi circa 12 ore, per addetti ai servizi tecnico nautici di rimorchio portuale, ormeggio, battellaggio e pilotaggio.

Nei porti astensione per i lavoratori, dipendenti/soci imprese art 16, 17 e 18 Legge 84/94 e dipendenti della Autorità di sistema portuale. Stesso vale anche per guardie ai fuochi, ormeggiatori e barcaioli.

Il trasporto in autostrada

Nelle autostrade il personale addetto agli impianti, alla sala radio e alla viabilità si fermerà per 4 ore. Così anche il personale Anas turnista delle sale e operativo sulle strade. 4 ore di fermo per i trasporti funebri e per gli addetti al noleggio auto, sosta e soccorso stradale. Invece stop di 24 ore per gli addetti al servizio taxi.

Venerdì 26 luglio è invece previsto uno sciopero di 4 ore nel trasporto aereo: Alitalia sarà ferma per 24 ore.