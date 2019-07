Sondaggi politici, il PD perde consensi a favore del Movimento 5 Stelle per colpa del caso Bibbiano?

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Se il Russiagate non pare abbia influenzato l’elettorato sulla valutazione di Matteo Salvini – che rimane il secondo politico preferito dagli italiani dopo Giuseppe Conte – e sulle intenzioni di voto per la Lega, lo stesso non si può dire del caso Bibbiano.

Almeno, secondo l’interpretazione del Direttore del Tg de La7 Mentanta che – presentando ieri i sondaggi elaborati da SWG per il suo TG – ha dichiarato che il PD ha perso uno 0,5 rispetto a settimana scorsa (sempre guardando i sondaggi de La7, perché abbiamo visto altre percentuali nel sondaggio di cui abbiamo parlato solo due giorni or sono) “forse anche per i contraccolpi e l’opinione pubblica sulla vicenda Bibbiano”.

Opinione pubblica decisamente confusa sulle responsabilità del Partito Democratico nella vicenda di Bibbiano, ma su questo torneremo in un apposito articolo.

Guadagna consensi – lo 0,6% – ma rimane distante dal PD il Movimento 5 Stelle, che sulla vicenda Bibbiano ha usato anche parole forti attraverso il leader Luigi Di Maio (che per questo è stato querelato).

