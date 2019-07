Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 23 luglio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, 23 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 23 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della serie tv “The Resident”. A seguire, una nuova puntata del programma, condotto da Paola Perego, “Non disturbare”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv “Squadra Speciale Cobra 11”, seguita da una nuova puntata di “Diario della Motocicletta Viaggia, scopri, condividi”.

Su Rai 3 va in onda il film “La corte”: Xavier Racine è il temuto presidente di una corte d’assise penale. Soprannominato “il presidente dalla doppia cifra” per le sue condanne mai inferiori ai dieci anni, Racine cambia improvvisamente quando ritrova Birgit a far parte di una giuria chiamata a giudicare un presunto omicida. Sei anni prima, Racine amava Birgit quasi in segreto e forse lei e’ l’unica donna che abbia mai amato. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone “Quelli della luna”, programma sportivo condotto da Giampiero Mughini. Subito dopo, il film cult “Lo Squalo 2”.

Su Canale 5 va in onda una puntata, in replica, di “Rosy Abate”, seguita dal film “Vicino a te non ho paura”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Fire” e “Lethal weapon”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “In Onda”, seguito da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Il pesce innamorato”: Arturo scrive racconti per bambini da quando aveva dieci anni. Adesso, a trent’anni, incontra la figlia di un editore che decide di pubblicargli “Il pesce innamorato”, un racconto che aveva scritto da bambino. Il successo arriva fulmineo e per Arturo nulla è più come prima. In un lussuoso albergo conosce Matilde e il colpo di fulmine e’ immediato.

