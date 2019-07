Calciomercato Juventus, il corrucciato Federico Chiesa: “Le decisioni sono rimandate”

Federico Chiesa vuole la Juventus.

Negli Stati Uniti con la Fiorentina, il talento azzurro è apparso tutto fuorché raggiante: molto corrucciato anche in occasione delle foto di rito, Chiesa pare con la testa altrove.

Il presidente dei viola Rocco Commisso ha confermato l’intenzione di trattenere l’esterno, dichiarando ieri: “L’ho detto sin dal primo giorno, l’intenzione di trattenerlo c’è e credo che lo farò. Quando ho comprato la Fiorentina, ho comprato tutta la squadra, non un solo giocatore”.

Nonostante ciò, il figlio d’arte non sembra esattamente intenzionato a rimanere in Toscana.

Queste le parole di Chiesa, intervistato da CNBC: “Attualmente penso ad allenarmi e tornare al 100% in forma, poi dopo parlerò con la società, ma non c’è assolutamente problema. Senza problemi, come ha detto il presidente Commisso, ne parleremo come una famiglia e tratteremo tutte le questioni del caso”.

Un apparente calma, con le decisioni il futuro rimandate più avanti: “Se ho già preso una decisione? No le decisioni sono rimandate, per ora penso solo a tornare in forma al 100%”.