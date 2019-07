Bomba di mercato dalla Spagna: il Betis sarebbe ad un passo dal centravanti del Napoli Milik

Il Betis Siviglia ha messo nel proprio mirino il forte attaccante polacco del Napoli, Arkadiusz Milik. Secondo il quotidiano ‘Estadio Deportivo’, il club spagnolo avrebbe già l’accordo col giocatore classe 1994.

Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora a Napoli? Nelle ultime ore è emersa una vera e propria bomba di mercato che vorrebbe il forte attaccante polacco lontano dal Vesuvio nella prossima stagione. L’indiscrezione è stata lanciata sulla prima pagina dell’ ‘Estadio Deportivo’, che indicherebbe nel Betis Siviglia la prossima destinazione del bomber polacco classe 1994. Queste le parole che si leggono sul giornale sportivo spagnolo: “Accordo già raggiunto in inverno anche se il Napoli non vuole cederlo”.

Un’eventuale cessione di Milik potrebbe cambiare notevolmente le strategie di mercato del Napoli, che potrebbe buttarsi a capofitto su Mauro Icardi, ormai in rotta con l’Inter.

Bomba su Milik del giornale spagnolo ‘Estadio Deportivo’: “Accordo col Betis già raggiunto in inverno”

Arkadiusz Milik è stato acquistato dal Napoli ad agosto 2016 per 32 milioni di euro e nelle tre stagioni in maglia azzurra ha realizzato complessivamente 34 gol (27 di questi in campionato) in 84 presenze. Le prime due stagioni sono state contrassegnate da notevoli problemi fisici (rotture del ginocchio sinistro prima e destro poi), mentre la stagione scorsa ha visto il polacco scendere in campo con frequenza assidua: sono stati ben 17 i gol messi a segno da Milik in 32 presenze in campionato.

Il centravanti polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e non c’è stato ancora l’accordo per il rinnovo. Le notizie di oggi di certo non rassicurano i tifosi partenopei.