L’account Twitter di un calciatore che aveva intenzione di rivelare ufficialmente di essere gay è stato cancellato prima della dichiarazione

L’account Twitter @FotballerGay è stato cancellato dopo una rivelazione, fatta dal suo proprietario: dietro l’account si sarebbe celato un calciatore della Premier League che aveva deciso di svelare la sua omosessualità. Ma poi, prima dell’annuncio, l’account sarebbe stato cancellato la scorsa notte. L’annuncio avrebbe cambiato, in qualche modo, la realtà della premier League, un campionato di calcio in cui- fino a questo momento- non gioca nessun calciatore che sia dichiaratamente omosessuale. Forse proprio a causa del clima che si respira nella stessa Premier League, rea di non aver favorito la causa dei calciatori omosessuali. La notizia è stata data dal Daily Star.

Cancellato account Twitter di un calciatore omosessuale, verità o bufala?

Un misterioso account Twitter, forse appartenente a un calciatore la cui identità non ci è nota, è stato cancellato nella notte dopo alcune rivelazioni precise postate sull’account stesso. Si tratta di un coming out che @FotballerGay (questo il nome dell’account) avrebbe fatto svelando finalmente a tutti la sua omosessualità. Fatto sta che prima dell’annuncio l’account è stato chiuso, e che ancora prima che tutto ci accadesse la persona che si celava dietro lo schermo ha fatto marcia indietro, dichiarando di non essere ancora pronto per affrontare questo passo. In molti, adesso, si chiedono, se dietro a quel profilo social ci fosse davvero un calciatore o se si sia trattato soltanto di una montatura. Quel che è certo è che è ben noto che la Premier League non abbia mai favorito i calciatori omosessuali, e che forse per timori legati a ciò che potrebbe succedere non si ha un coming out da molti anni.

Cancellato account Twitter di un calciatore omosessuale, i precedenti in Premier League

L’ultimo coming out in Premier League è datato 1990. In quell’occasione, fu il calciatore Justin Fashanu a parlare della sua natura sessuale. Il giocatore è poi morto suicida a causa di problemi personali nel 1998. Proprio la nipote di Fashanu ha fatto delle dichiarazioni a Sky News che riguardano l’ambiente attuale che si respira in Premier League, facendo un mea culpa in senso lato: “Sono piuttosto scoraggiata. In realtà è sconvolgente. Abbiamo reso così grave l’ambiente, nel calcio, da impedire a qualcuno di fare coming out? In un certo senso sono solo delusa e mi sento un po’ arrabbiata perché se ci è reale e ci si sente come se non si potesse rivelare, è davvero brutto. Questo è ciò che mi preoccupa di più: il fatto che potrebbe essere gay e, in realtà, ha attraversato momenti davvero brutti e ora si sente davvero come se non volesse rivelarlo”. Sky News ha tentato di verificare la bontà dell’account Twitter bloccato, e cioè se si trattasse o meno di un account fake, ma senza avere risultati.

Maria Mento