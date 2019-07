Il cielo diventa di color viola, lo strano fenomeno fa il giro del web – VIDEO

In un filmato catturato a Madera, California, si può osservare come il cielo al tramonto diventi per un istante di color viola. Lo strano fenomeno è già virale sul web.

Un curioso video apparso sul canale youtube di Mr MBB333 ci mostra un’evento insolito catturato da una donna al tramonto. Emozionata dal colore che il cielo aveva assunto nel momento in cui il sole si stava congedando dalla volta per fare spazio alla luna, la donna ha deciso di filmarlo, ma pochi secondi dopo è successo qualcosa di inconsueto: nell’angolo a festa il cielo è diventato di un intendo colore violaceo, mentre tutto intorno era già calata la notte.

Nel commentare il video, il proprietario del canale scrive: “La terra sta cambiando asse? Una donna ha catturato un bizzarro cielo splendente prima del buio”. L’uomo quindi ha fatto una considerazione: “Io ho guardato il cielo con il telescopio in Francia, Canada e Hawaii e non ho visto nulla di insolito. Perciò mi chiedo è possibile che la Terra possa essere in un angolo leggermente differente, presentando agli osservatori aspetto leggermente diverso al tramonto”.

Cielo Viola sulla California: La terra ha variato leggermente l’asse?

L’uomo continua la disamina dell’accaduto sostenendo di aver notato che il sole si trova in una posizione leggermente più distante nel cielo, verso nord-ovest. Tra i quasi 100.000 visualizzatori del video, in molti trovano plausibile l’ipotesi del proprietario del canale e dicono di aver notato anche loro una posizione leggermente differente del sole.

In genere la Terra rimane stabilmente sul proprio asse, ma ci sono alcuni casi in cui i calcoli che lo determinano differiscono tra loro indicando uno spostamento. Bisogna precisare che l’asse della terra (linea immaginaria esistente tra i due poli) non può essere misurato fisicamente, ma viene stabilito in base a calcoli su riproduzioni della stessa, dunque non vi è una prova tangibile di tale spostamento.