Donna rompe laptop in testa al fidanzato su un aereo: brutta bestia, la gelosia – VIDEO

Una donna rompe laptop in testa al fidanzato. Perché? Per gelosia. L’uomo infatti si è lasciato andare a guardare altre ragazze, scatenando l’ira della sua partner. Alcuni passeggeri hanno ripreso la scena dell’aggressione, e il video ha fatto subito il giro del web.

Donna rompe laptop in testa al fidanzato: il video virale

I due fidanzati erano in volo da Miami verso Los Angeles, quando se le sono date di brutto. E il video, apparso su YouTube ieri, è diventato già virale su internet, nonostante sia stato caricato sole 24 ore fa.

Due hostess sono intervenute per calmare la donna, ma senza successo.

La donna inveiva di brutto contro il suo compagno: “Vuoi provare a guardare altre donne?…fo**iti!”. E quando una delle hostess ha provato ad ammonirla sulle volgarità, perché presente sull’aereo un bambino, lei ha risposto: Sì, lo so, ho consultato il bambino”.

L’aggressione e l’accusa verso la ragazza gelosa

È bastato uno sguardo su un’altra ragazza per scatenare la reazione di questa fidanzata gelosa. Si è ritrovata nelle mani un laptop e glielo ha letteralmente rotto in testa.

Mentre lui ha provato a mettersi in salvo correndo lungo l’aereo, la donna inveiva per poi raggiungerlo e prenderlo a pugni. È dovuto intervenire anche il pilota che l’ha esortata a smetterla altrimenti si vedeva costretto ad accusarla di aggressione. La minaccia, però, non ha soritto alcun effetto.

Il dipartimento di polizia di Miami-Dade ha schedato la donna e identificato il malcapitato fidanzato. L’American Airlines ha dichiarato al The Sun: “Ringraziamo l’equipaggio americano che sono intervenuti rapidamente. Le loro azioni hanno portato a un ambiente sicuro per tutti i nostri passeggeri. Si prega di contattare il dipartimento di polizia di Miami-Dade per ulteriori dettagli sulla loro indagine”.