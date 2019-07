India, fulmine uccide 8 bambini: stavano giocando sotto la pioggia. Altre 22 persone coinvolte

Un fulmine uccide 8 bambini che stavano giocando sotto la pioggia.

Ci troviamo in India, nello stato del Bihar. In totale sono morte nove persone per questa scarica di fulmini che si è abbattuta su un villaggio rurale. Per la tragedia non ci sono parole, per cui, il Primo Ministro ha annunciato che aiuterà le famiglie dando loro un supporto di 5mila dollari ai parenti delle vittime.

Fulmine uccise 8 bambini: shock nel villaggio

Shandilya Giriraj Singh ha dichiarato – secondo quanto riportato da Today: “Sono scioccato dall’incidente nel villaggio di Dhanpur, in cui 9 persone sono morte e 13 sono rimaste gravemente ferite”. I bambini non stavano facendo nulla di male, e a causa di un fulmine ora non ci sono più: questo è il pensiero drammatico che attanaglia la comunità.

I fulmini sono spesso causa di morte in India: in 10 anni si stimano morti pari quasi a 30mila. Ragion per cui il Governo allerta sempre la popolazione a fare massima attenzione. Anche perché nel periodo estivo l’India viene colpita dai monsoni, che trascinano nel cielo perturbazioni a carattere temporalesco.

L’allerta dell’ultimo weekend

Nell’ultimo weekend la protezione civile dello stato Patna aveva allertato la popolazione. Nonostante questo in due giorni hanno contato ben 39 vittime tra agricoltori e senzatetto che purtroppo non hanno un tetto sotto cui ripararsi.

Soprattutto durante le tempeste, come accade un po’ in tutta l’India, più di 250 persone in questo mese di luglio sono rimaste fulminate.