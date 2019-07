Rottura del crociato per Marco Asensio, sei mesi di stop: Dani Ceballos non si muove più da Madrid?

Precedentemente obiettivo del Milan, il fantasista andaluso Dani Ceballos sembrava vicino al trasferimento all’Arsenal, dove sarebbe arrivato in prestito per un anno.

L’infortunio al crociato occorso a Marco Asensio nella gara amichevole di ieri tra i ‘Gunners’ e il Real Madrid (terminato 2-2 dopo i 90′) complica decisamente la situazione per il club londinese.

A confermarlo, il tecnico degli inglesi Unai Emery che – a fine match – ha dichiarato, secondo quanto riportato da ‘Metro’: “Il nostro obiettivo nella gara era che non ci fossero infortunati e loro potrebbero aver subito un grosso infortunio con Asensio, è una cattiva notizia per loro ma anche per noi. Non so se adesso cambierà qualcosa”.

L’infortunio è giunto intorno al 60′ quando – dopo un contrasto con Aubameyang – Asensio si è fatto male, uscendo dal campo in lacrime.

Il suo allenatore Zinedine Zidane ha confermato che si potrebbe trattare di un infortunio grave: “E’ il ginocchio. E’ andato direttamente all’Ospedale per la verifiche del caso. La situazione sembra brutta. E’ la cosa più brutta del giorno perché abbiamo perso un giocatore e la cosa ci tocca”.

AGGIORNAMENTO: è giunta la peggiore delle notizie, per il Real Madrid e per il talento Marco Asensio – atteso alla stagione della definitiva consacrazione.

L’infortunio dell’autore della quarta marcatura nella finale Champions persa dalla Juventus contro il Real Madrid è grave come temuto dopo i primi accertamenti: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per lui.

Per il fantasista classe ’96 uno stop di almeno sei mesi all’orizzonte.

Per il Real Madrid, la necessità di rivedere le strategie di mercato.