Juventus-Inter, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Bianconeri e nerazzurri si sfideranno mercoledì 24 luglio a Nanchino in Cina in un incontro valevole per il torneo estivo dell’International Champions Cup 2019. L’incontro sarà visibile in diretta e in esclusiva (in chiaro) sui canali di Sportitalia.

Juventus e Inter, dopo le sconfitte rispettivamente contro Tottenham (3-2, in gol per i bianconeri Higuain e Cristiano Ronaldo) e Manchester United (1-0), si sfidano fra loro nella seconda partita valevole per l’International Champions Cup 2019, il torneo di calcio estivo riservato alle principali squadre del mondo.

L’incontro fra Juventus e Inter si disputerà mercoledì 24 luglio a partire dalle 13.30 (orario italiano) in terra cinese, presso l’Olympic Sports Center Gymnasium di Nanchino. Per i tecnici delle due squadre, Maurizio Sarri e Antonio Conte, sarà questa un’importante occasione per testare i miglioramenti nel gioco e nella condizione atletica. Nonostante sia solo calcio estivo, entrambe le formazioni vorranno ben figurare in questo ‘Derby d’Italia’ in terra cinese.

Dove vedere Juventus-Inter in diretta TV e in streaming?

Juventus-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). L’emittente ha acquisito i diritti dell’International Champions Cup 2019 e trasmetterà quindi anche le prossime amichevoli di lusso delle due compagini italiane: la Juventus di Maurizio Sarri giocherà contro l’Atletico Madrid sabato 10 agosto, mentre l’Inter sfiderà il PSG il 27 luglio e il Tottenham il 4 agosto. Juventus-Inter sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com).

Per chi si trovasse all’estero, giacché lo streaming di Sportitalia è bloccato, ci sono alcune soluzioni alternative facilmente trovabili cercando “Sportitalia streaming estero”: non si tratta della soluzione più legale ma comunque si tratta di un caso limite per i connazionali non presenti sul territorio nazionale.

Per i possessori di una smart TV dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a “SI Smart”, la nuova offerta di quattro canali gratuiti di Sportitalia, e vedere la partita in HD