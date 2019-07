Meteo 25 luglio 2019 | Previsioni: bel tempo su tutta Italia. Ancora possibilità di piogge sui rilievi

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

Continua il bel tempo, con un caldo da bollino rosso in particolare nel cuore dell’Italia: Pianura Padana. Umbria e Toscana- su tutta la penisola. Temperature che potranno sfiorare i 40°. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 25 luglio per il Nord: ancora rischio di piogge sui rilievi

Abbiamo parlato, per due giornate di fila, di lievi addensamenti sui rilievi con possibilità di piogge sporadiche. Domani la situazione cambierà leggermente: addensamenti nuvolosi compatti faranno la loro comparsa nei cieli di zone alpine, prealpine e anche sui rilievi emiliani. Deboli rovesci o temporali potranno colpire tra la mattinata e il pomeriggio, andando a interessare anche le pianure lombarde (zona occidentale della regione) e piemontesi.

Previsioni meteo 25 luglio per il Centro e la Sardegna: piogge in Toscana e Abruzzo

Mattinata serena sulle regioni del centro Italia e, in generale, stessa condizione anche nel corso del pomeriggio. Solo deboli velature potranno leggermente offuscare i cieli, ad eccezione delle zone collinari di Toscana e Abruzzo dove nel pomeriggio si potranno verificare acquazzoni che comunque non si protrarranno fino alla sera.

Previsioni meteo 25 luglio per il Sud e la Sicilia: giornata estiva nel mezzogiorno

Lievi annuvolamenti tra Sicilia centro-orientale e Calabria meridionale (sui rilievi appenninici), a cui si aggiungerà la possibilità di qualche rovescio pomeridiano proprio sulle zone appena citate, non impediranno ai cittadini del mezzogiorno (e ai turisti) di godere di una giornata di tipo prettamente estivo.

Previsioni meteo 25 luglio: temperature, venti e mari

Le temperature, per la giornata di domani, faranno registrare una leggera diminuzione delle massime al Nord (Alpi, Appennini) e sulle isole, con in compenso una leggera salita dei valori minimi. Valori minimi in rialzo anche nelle pianure lombarde e piemontesi. Continua la pressione del caldo, come visto già ieri, sulla Pianura Padana e sulle zone più interne di Umbria e Toscana: le temperature potranno arrivare a toccare i 39°. Venti che avranno per lo più il sapore di brezza vicino alle coste. I rilievi delle regioni del Nord, quelli interessati da fenomeni temporaleschi, saranno sferzati da colpi di vento. Il Mar di Sardegna, lo Ionio e l’Adriatico meridionale saranno i mari più agitati (da poco mossi a mossi). Poco mossi medio Adriatico, le acque dello Stretto di Sicilia e il basso Tirreno.

Maria Mento