Mondiali di nuoto, doppia medaglia d’oro per l’Italia con Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri – VIDEO

Ai Mondiali di nuoto in Gwangju l’Italia conquista una doppia medaglia d’oro con Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, ecco quali sono stati i loro risultati

Grande successo per l’italia ai Mondiali di nuoto in Gwangju con una doppia medaglia d’oro, Federica Pellegrini al suo ottavo Mondiale ha conquistato l’oro per la quarta volta nei 200 stile libero in 1’54″22.

Anche durante la semifinale la nuotatrice aveva raggiunto un incredibile risultato. Lei stessa aveva detto: “Incredibile il tempo che ho fatto, significa che tutto il lavoro che stiamo facendo paga tanto, come non mai. Sono molto contenta perché è il mio ultimo Mondiale, piango non per dispiacere ma per felicità”.

Un’altra medaglia d’oro è stata conquistata dal talentuoso Gregorio Paltrinieri, negli 800 stile libero in 7’39”27. Il nuotatore con il suo incredibile risultato ha battuto il primato europeo.

Sara Fonte

