Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 luglio 2019: il Leone sarà vincente nei prossimi mesi, l’Acquario deve lottare contro gli eventi

Mercoledì 24 luglio 2019.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Queste sono stelle forti e se guardo già le prime giornate di agosto non posso che dire: forza Ariete! Grazie all’aiuto di una persona, di un evento, di una circostanza, potresti da qui a novembre sviluppare un progetto. Progetti sempre con navigazione a vista, non posso dire che ti sistemi per la vita, però ci sono delle cose in più da fare. Magari potresti ottenere qualcosa che desideravi da tempo. La vita è una continua sfida, soprattutto per una persona come te che non ama viaggiare sul sicuro ma che invece spesso provoca il destino. A te piace metterti in gioco, ma poi ti chiedi “Come mai la mia vita è un po’ complicata?”. Inoltre, nei momenti in cui vinci collezioni qualche invidioso che poi mette da parte, diciamo così, qualche provocazione e te la restituisce. Cerca una nuova storia. Agosto è importante, se luglio non è stato concreto e interessante per te;

Toro. Il Toro deve far passare il tempo perché in questo momento si ha una reazione spropositata rispetto a tutte le relazioni che si vivono, quindi non ci sono grandi difficoltà all’orizzonte, però potresti anche semplicemente prenderti una pausa di relax. Per esempio, quelli che hanno un progetto di lavoro importante per l’autunno, e comunque sanno di dover fare molto, per un paio di settimane diranno “Non mi seccate. Avrò talmente tante cose da fare che in questo momento non voglio avere ulteriori complicazioni”. Diverso il discorso, invece, per chi ha qualche dubbio in amore. Non perdere tempo con situazioni inutili. Con una persona dei Pesci puoi costruire qualcosa di più;

Gemelli. I Gemelli lavoreranno anche a una sistemazione delle proprie vicende di carattere legale, finanziario, lavorativo. Per molti Gemelli, naturalmente in condizioni diverse, è come se negli ultimi tempi (già dall’anno scorso) fosse caduta una tegola dal cielo, e quindi c’è chi ha dovuto mettere mano a una situazione di lavoro che è cambiata improvvisamente non per colpa ma per necessità, perché non ci si aspettava un esborso, non ci si aspettava un cambiamento. Nel passato potevi anche pensare di inventare qualcosa di nuovo. Ora devi salvare quello che c’è di buono nella tua vita, amore compreso;

Cancro. Le difficoltà non mancano mai e gli ostacoli sono molti, ma questo non significa che non puoi fare delle cose nuove. L’unica cosa che ti chiedo, entro la fine dell’anno, è di mantenere saldi alcuni rapporti perché adesso- se decidi di allearti con un’altra persona, di fare delle cose nuove- rischi di sbagliare. Magari sull’onda dell’emotività del momento, della tensione del periodo, ti butti tra le braccia di qualcuno che non è molto affidabile. Questo vale per il lavoro, per l’amore. Ci vuole un po’ di pazienza. Anzi, cerca di recuperare un po’ di stabilità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questa giornata può fare di più. Tra l’altro, se non c’è troppa presunzione, nel volere ottenere i risultati immediati, il Leone è tra i vincitori dei prossimi mesi. Comunque nota che anche se fai delle cose che qualcuno critica sei sempre sotto gli occhi di tutti: evidentemente, ciò che stai facendo produce un effetto molto interessante. Annuncio sin da ora un fine settimana utile anche per i sentimenti;

Vergine. “Ordine e disciplina!”, dice il segno zodiacale della Vergine e si impone delle regole e le impone anche alle persone che ha intorno, magari anche in maniera molto dolce. Le coppie che da tempo dovevano legalizzare un’unione si stanno muovendo o già hanno fatto qualcosa in più. Questo è un anno di rigore, ma nella seconda parte anche di grande importanza, ed ecco perché cogliendo al volo un’occasione, non mettendosi dietro le quinte, si può tornare sul palcoscenico da attori protagonisti. Giovedì e venerdì saranno giornate costruttive;

Bilancia. La Bilancia vuole cambiare aria oppure, per forza di cose, ha dovuto cambiare dei riferimenti. Gli unici che sono ancora infastiditi sono coloro che continuano a stare con un gruppo di lavoro che sta salvando il salvabile, quelli che vivono in una società (parlo di società di tipo professionale) che non funziona o che va salvata. Alcuni riferimenti d’amore sono cambiati o anche in famiglia, negli ultimi tempi e soprattutto a luglio, ci sono state delle défaillance. Bisogna recuperare. Sabato e domenica giornate di recupero;

Scorpione. Facile che lo Scorpione sia intollerante. Lo Scorpione ha un suo personale senso della giustizia che naturalmente può non combaciare o combinare con quello degli altri. Dunque, c’è chi pensa che tu abbia fatto un’azione sbagliata. C’è invece qualche Scorpione che pensa di aver fatto la cosa giusta. Naturalmente, le relazioni nate per gioco devono essere verificate. Attenzione alla gelosia, attenzione alle cose che ti porti dentro perché se non esposte potrebbero farti stare male. Momento di pausa per chi poi, dal 20 di agosto, ripartirà con nuovi progetti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha buone stelle. Tra l’altro, in questo inizio di agosto imminente potrebbe vivere delle relazioni con grande intensità. Attento, però, prima di dire “Ti amerò per sempre”, se sei single perché da qui ad agosto può capitare una persona che veramente ti intriga ma potrebbe anche essere un amore part-time. Tu sai che sei fatto così. A volte vivi le emozioni inseguendole, senza per forza impegnare il futuro. Lo dico, in particolare, agli uomini del segno che da questo punto di vista (soprattutto quando sono sposati o hanno una convivenza) sembrano un po’ meno responsabili. L’amore si risveglia;

Capricorno. Il Capricorno ha talmente tante belle situazioni da vivere, come per altri segni di terra dall’autunno, che ora deve ricostruire un po’ di stabilità. Quindi non prendere quello che è successo tra aprile e luglio come un riferimento per il futuro, perché quelli sono stati mesi conflittuali per le relazioni, per l’amore. Giovedì e venerdì saranno giornate migliori. Se c’è da chiudere con un passato che non ti appartiene più, agisci. Nell’ambito del lavoro possono esserci due gruppi, due opposte tendenze: c’è chi vuole conservare, innovare, e chi vuole chiudere. Tu non sai da che parte andare, o comunque lo sai ma non sei seguito da molti;

Acquario. L’Acquario ha una giornata interessante ma è sempre un periodo in cui bisogna lottare contro gli eventi. Per qualche Acquario è probabile che ci sia la sensazione di essere privato della propria libertà. In realtà, questa è una scusa per non accettare il fatto che non si ha il coraggio di fare delle scelte che adesso potrebbero essere in effetti anche un pochino esagerate. Per esempio, tutto quello che comporta spese maggiori, investimenti, andrebbe ridimensionato. Tutto andrebbe affrontato con molta chiarezza. In amore le coppie forti possono avere solo dei piccoli problemi di tipo pratico, mentre quelle che hanno avuto delle grandi difficoltà nel passato devono stare più attente;

Pesci. È molto importante programmare qualcosa di valido per il lavoro, però ricorda che agosto è anche un mese in cui tagli i rami secchi. Se c’è qualcuno che ti rappresenta, che guadagna grazie a te, magari grazie a provvigioni, o che comunque devi rimettere in riga, ora sei tollerante ma dal 20 non lo sarai più e questo vale anche per i sentimenti. Hai voglia di costruire qualcosa di nuovo, con persone affidabili attorno. Se devi discutere di una questione familiare o personale, comunque fino a venerdì abbiamo delle stelle molto interessanti.



Maria Mento