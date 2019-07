Straordinaria Pellegrini, è oro mondiale. Nei 200 sl la nuotatrice italiana è imbattibile

Un altro trionfo eccezionale per Federica Pellegrini.

La nuotatrice italiana è ancora medaglia d’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di Gwangju. Per la Pellegrini si tratta del quarto trionfo ai Mondiali, dopo gli straordinari successi del 2009, del 2011 e del 2017.

Nonostante i suoi 31 anni, Federica Pellegrini è riuscita a prevalere ancora una volta sulle sue avversarie: la Titmus chiude al secondo posto, mentre la medaglia di bronzo va alla Sjostrom. “Io non ci credo ancora, mai avrei immaginato l’oro. Io infinita? Si”: sono queste le prime parole pronunciate da Federica al termine della finale dei 200 stile libero che l’ha incoronata nuovamente regina indiscussa.

“Ho fatto un tempo incredibile!”

Già in semifinale Federica Pellegrini aveva fatto capire di essere in una forma eccezionale, chiudendo in 1’55”14. Nell’ottava finale mondiale consecutiva, la nuotatrice italiana ha confermato lo stato di grazia, totalizzando un altro tempo straordinario.

“Incredibile il tempo che ho fatto, significa che tutto il lavoro che stiamo facendo paga tanto, come non mai – ha detto la Pellegrini al quotidiano “TPI” – Sono molto contenta perché è il mio ultimo Mondiale, piango non per dispiacere ma per felicità”.

“A me piace lavorare perché mi piace trarre i risultati del lavoro che ho fatto – ha poi aggiunto la Pellegrini – Non sempre è arrivato nella mia carriera”.