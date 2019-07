Tommaso Paradiso esce dal gruppo? Voce sullo scioglimento dei The Giornalisti

Tommaso Paradiso lascia i The Giornalisti per una carriera da solista? Questa l’incredibile indiscrezione sul gruppo pop più popolare del momento.

Ormai da tre estati siamo abituati a sentire un pezzo dei ‘The Giornalisti‘ che accompagna le nostre gite al mare ed in montagna. Tormentoni che infrangono record di ascolti e di vendente e che accrescono il seguito di una band indie che si è votata al pop ed ha ottenuto un successo commerciale fino a qualche anno fa insperato. La band è anche ad un passo da un cambio importante di etichetta: i The Giornalisti dovrebbero a breve lasciare la ‘Carosello Records‘, etichetta indie con la quale sono esplosi, per approdare nella Major ‘Universal‘.

Un passo importante, poiché segnerebbe il definitivo passaggio del gruppo da artisti emergenti a pop star consacrate. Probabilmente l’idea di virare totalmente verso un genere esclusivamente pop, abbandonando del tutto le radici del genere che li ha fatti incontrare e cominciare a scrivere pezzi, può essere il motivo che ha creato un dissidio interno.

Tommaso Paradiso fuori dai The Giornalisti?

Questa perlomeno è l’ipotesi che si legge sul settimanale ‘Chi‘: “Cos’è successo tra Tommaso Paradiso e la sua band, i The Giornalisti? Il gruppo continua ad esibirsi insieme, forte anche del successo del tormentone estivo Maradona Y Pelè, ma la scelta del frontman di cambiare etichetta discografica pare abbia creato dissapori. Come mai i rapporti si sono interrotti? Questioni di contratti bollenti, pare”.

Secondo la rivista di Alfonso Signorini Tommaso Paradiso avrebbe deciso il cambio di etichetta senza prima consultare gli altri due membri della band, Marco Musella e Marco Primavera, scatenando una reazione da parte di quest’ultimi. Possibile dunque che alla conclusione del tour estivo (se l’indiscrezione dovesse rivelarsi corretta), il gruppo si sciolga. In quel caso il front man proverebbe una carriera da solista, d’altronde da un paio d’anni è diventato una pop star amatissima da adolescenti e fan.