Gang armata di machete irrompe in un’abitazione: momenti di terrore per una famiglia

Attimi di terrore per una famiglia malese quando un gruppo di uomini mascherati sono entrati in casa armati di machete per rubare i loro beni di valore.

La scena ripresa da una telecamera all’interno di un’abitazione malese ricorda alcune pellicole ad alta tensione del cinema hollywodiano come ‘ClockWork Orange‘ e ‘Funny Games‘. Il filmato, successivamente condiviso sul web, mostra una famiglia intenta a godersi una serata di relax davanti alla televisione. I bambini si trovano sui divani, mentre gli adulti sono seduti al tavolo del salone.

Questo quadretto di tipica quotidianità viene improvvisamente interrotto dall’ingresso in casa di tre uomini incappucciati e armati di machete. Il primo ad accorgersene è un ragazzino, il quale terrorizzato scatta in piedi e si va nascondere nella stanza. Poco dopo la fuga del giovane, i tre uomini appaiono nell’inquadratura. Uno di loro va a prendere il fuggitivo, lo rassicura dicendogli che non gli accadrà niente, quindi lo porta insieme agli altri in un’altra stanza.

Gang Armata di Machete deruba appartamento con famiglia all’interno

I tre uomini si occupano di legare tutti e otto i membri della famiglia, mentre un quarto fa il suo ingresso in casa e comincia a rovistare nei cassetti. La gang porta fuori dall’appartamento qualsiasi oggetto di valore e, dopo aver concluso il furto si dilegua. Quando sono riusciti a liberarsi, i membri della famiglia hanno chiamato la polizia per denunciare l’irruzione ed il furto, pare che i malviventi abbiano portato via oggetti per un valore di 7965 sterline (circa 8915 euro).