Giulia De Lellis su Instagram insulta i suoi follower: ecco cosa è successo – VIDEO

I follower di Giulia De Lellis le hanno spoilerato tutti gli episodi di una serie tv, lei li ha insultati

Giulia De Lellis tramite alcune Instagram Stories con ironia ha accusato i suoi follower di essere degli stronzi. Il motivo? Le hanno spoilerato gli episodi della serie televisiva che sta guardando.

Queste le parole dell’amatissima influencer: “Ragazzi ma io sono scioccata, sono entrata un attimo in direct mi avete spoilerato tutta la Casa di carta, mi avete detto delle cose che non dico perché non sono stronza come voi!”

La De Lellis ha continuato dicendo: “Ma dai, non vi dirò più che serie guarderò perché se poi me le spoilerate tutte, ma che stronzi! Ci sono rimasta malissimo. Sono scioccata per quello che ho letto però sono scioccata anche perché mi avete detto tutto. Siete degli stronzi!”

Giulia ha poi fatto sapere che non aprirà più direct, non leggerà i commenti dei suoi follower per qualche giorno. La De Lellis ovviamente era ironica, non ha davvero insultato coloro che da anni la seguono e la amano.

Sara Fonte