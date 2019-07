Inter-Psg, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sabato 27 luglio i nerazzurri chiuderanno la loro tournée asiatica sfidando il Psg a Macao. L’incontro inizierà alle 13.30 (orario italiano) e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia.

Continuano le amichevoli estive in vista della prossima stagione per la nuova Inter di Antonio Conte. Dopo la sconfitta di misura contro il Manchester United e il pareggio nel derby d’Italia contro la Juventus per 1-1 (i bianconeri si sono poi imposti 5-4 ai calci di rigore), il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il Psg allenato da Thomas Tuchel.

La partita si giocherà sabato 27 luglio a partire dalle 13.30 (orario italiano) a Macao. Il match, a differenza dei due incontri precedenti giocati dai nerazzurri, non sarà valido per l’International Champions Cup ma avrà il valore di una semplice amichevole. Esso sarà trasmesso dall’emittente televisiva di Sportitalia. Con questo match si chiuderà la tournée asiatica dell’Inter: i nerazzurri torneranno poi in Europa e il 4 agosto sfideranno i vice campioni d’Europa del Tottenham a Londra in un match valido per l’International Champions Cup.

I nerazzurri non hanno mai affrontato i parigini in partite ufficiali. Gli unici precedenti sono legati a tre amichevoli disputate negli anni scorsi: l’ultima sfida risale all’International Champions Cup 2016, quando le due squadre si sfidarono ad Eugene, nello stato dell’Oregon in America; l’incontro terminò 3-1 per i francesi.

Dove vedere Inter-Psg in diretta TV e in streaming?

Inter-Psg sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com).

Per chi si trovasse all’estero, dal momento che lo streaming di Sportitalia è bloccato, ci sono alcune soluzioni alternative facilmente trovabili cercando “Sportitalia streaming estero”: non si tratta della soluzione più legale ma comunque è un caso limite per i connazionali non presenti sul territorio nazionale.

Per i possessori di una smart TV dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a “SI Smart”, la nuova offerta di quattro canali gratuiti di Sportitalia, e vedere la partita in HD.