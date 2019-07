Lite con Sgarbi, Mughini: “L’altro ha schiamazzato e lo volevo prendere a calci in culo”

Il giorno dopo la lite in televisione con Sgarbi, Giampiero Mughini ha voluto fornire la propria versione dei fatti in una lettera a ‘Dagospia’.

La lite tra Sgarbi e Mughini durante la diretta televisiva su ‘Stasera Italia’ (programma di Rete 4) è diventata virale sui social in pochissimo tempo. Da quell’estratto di video in cui si vede nascere, crescere ed esplodere la reazione furente dei due opinionisti si intuisce che si parla dei presunti finanziamenti che la Lega avrebbe ricevuto dalla Russia e che i due divergono sull’utilità e sulla finalità dell’inchiesta in corso alla Procura di Milano.

In rete molti hanno espresso le proprie opinioni a riguardo, cercando di trovare motivi di astio tra i due che fossero a questo scontro che, ci perdoneranno Mughini e Sgarbi, ha rappresentato uno dei punti più bassi della televisione nostrana. Anche allo scopo di scusarsi per l’indegno spettacolo offerto e per motivare l’esplosione di rabbia il giornalista sportivo ha scritto oggi una lettera a Dagospia che è possibile trovare per intero sul noto sito di gossip.

La versione di Mughini sulla lite con Sgarbi

La lettera di Mughini comincia proprio con un’ammissione di colpa: “Caro Dago, premesso che non c’è nulla di più lontano dal mio gusto delle risse televisive – le più squallide di tutte le risse –, voglio mettere i puntini sugli i su quel che è successo ieri a Rete4 poco dopo le 20.30”. A questo punto spiega qual è stato il motivo del contendere e la sua posizione riguardo all’argomento di cui si stava dibattendo: “Vado all’essenziale. E’ una trasmissione connessa all’attualità politica. Il punto di partenza ne è il fatto che Matteo Salvini si rifiuta di andare in Parlamento a spiegare meglio chi erano e che cosa hanno fatto e detto quei suoi compari che in Urss cercavano denari e tangenti. Per carità, non c’è nulla di cogente contro Salvini. Però è il suo dovere istituzionale andare e rispondere alle domande, e tanto più che c’è un’inchiesta in corso da parte della magistratura: un’inchiesta in cui esploreranno il telefonino di uno di quei suoi sodali”.

Insomma Mughini stava cercando di esporre il proprio pensiero quando è stato interrotto: “E’ quel che sto dicendo in trasmissione, nel mondo più sereno e garbato possibile. Quand’ecco che un altro ospite della trasmissione, uno seduto alla mia destra che in passato ha pagato (o meglio ha pagato Mediaset che ospitava le sue dicerie) qualcosa di vicino a 700 milioni a magistrati che lo avevano querelato, mi interrompe a dirmi che quella non è un’indagine ma “un crimine” apprestato dalla magistratura”.

A quel punto, com’è possibile vedere anche nel video della lite, Sgarbi gli urla contro degli insulti e Mughini cerca in un primo momento di soprassedere, ma poi: “L’ospite continua a schiamazzare. A questo punto dico che lo prenderò a calci in culo. Lui insiste. Mi avvio a prenderlo a calci in culo. Lui si è armato dello sgabello su cui era seduto e me lo agita in faccia. Ci separano. Io vado via dalla trasmissione. In tutta tranquillità. Tutto qui”.