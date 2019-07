Marco Carta sposa il fidanzato Sirio?

Marco Carta sarebbe pronto a sposare il fidanzato Sirio.

In attesa di concludere l’iter processuale che lo vede protagonista, per un presunto furto di sei magliette per il valore di 1.200 euro a “La Rinascente” di Milano, Marco Carta si sta godendo l’estate, tra una tappa e l’altra del suo tour, attraverso il quale sta presentando il suo nuovo album “Bagagli leggeri” e la presentazione del suo libro autobiografico “Libero di amare”.

Secondo il settimanale “Oggi”, il cantante, vincitore di “Amici di Maria De Filippi” e del “Festival di Sanremo” con il brano “La forza mia”, sarebbe pronto a sposare il fidanzato Sirio, con il quale recentemente è uscito allo scoperto.

L’indiscrezione di “Oggi”

A tal proposito, sul noto settimanale di gossip, Alberto Dandolo scrive:

“Marco Carta, 34, è ancora alle prese con l’accusa di aver rubato sei costosissime T-shirt alla Rinascente di Milano (il Pm ha presentato un ricorso in Cassazione contro la mancata convalida dell’arresto: l’udienza è stata fissata per il 6 novembre). In compenso, l’amore con il compagno Sirio sembra andare benone: il loro legame si sarebbe così rafforzato, che – si sussurra – la coppia potrebbe presto unirsi anche civilmente”.

Attendiamo, da parte di Marco, l’annuncio delle nozze!

Maria Rita Gagliardi