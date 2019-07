Morte in diretta, blogger mangia insetti velenosi: i fan lo vedono morire in streaming su DouYu

Un blogger cinese ha deciso di fare una diretta streaming per mostrarsi ai suoi fan mentre mangiava degli insetti velenosi è morto in diretta DouYou. È successo in Cina

DouYu è il canale, autorizzato dal governo cinese, che in Cina equivale al nostro YouTube. il canale ha mandato in onda, nei giorni scorsi, il video shock della morte di un blogger cinese di 35 anni. Il giovane voleva condividere con i suoi seguaci un gioco che consisteva nel cibarsi di gechi e insetti velenosi, e così ha lanciato la diretta streaming. Un azzardo che gli è costato la vita. i fan hanno assistito alla sua morte dallo schermo del loro computer o del loro smartphone. Vediamo come si è svolta la vicenda, che è stata raccontata dal tabloid inglese The Mirror.

Blogger mangia insetti velenosi e muore in diretta, il 18 luglio il video shock su DouYu

Sun era un giovane blogger di 35 anni che una settimana fa ha perso la vita a causa di una folle decisione. L’uomo, convinto di essere in grado di poter mangiare qualsiasi cosa, ha lanciato una sfida: una diretta streaming in cui avrebbe mostrato- a tutti i fan connessi in quel momento- di mangiare insetti e gechi velenosi senza che potesse accadergli qualcosa di male. Il pasto sarebbe stato accompagnato da bevande, qualcuna delle quali inconsueta: aceto, birra e un liquore di nome baijiu prodotto localmente. La diretta streaming è andata in onda su DouYu– il canale cinese alter ego di YouTbe- lo scorso 18 luglio 2019. Ma, contrariamente alle speranze di Sun, non è una vicenda che il giovane potrà raccontare ai posteri: gli insetti velenosi che ha mangiato ne hanno decretato la morte, proprio davanti agli occhi di quei fan nei confronti dei quali il blogger sarebbe voluto apparire come una star.

Blogger mangia insetti velenosi e muore in diretta, la fidanzata del blogger ha scoperto il suo cadavere

La drammatica diretta streaming voluta da Sun per condividere con i suoi fan un pranzo mortale è iniziata, appunto, con il “lauto” banchetto che il blogger aveva deciso di fare. il 35enne ha iniziato a mangiare gechi, lombrichi, un millepiedi velenoso, mentre alternava le porzioni di insetti (vivi) all’atto del bere. Dopo un po’ il veleno ingerito ha sortito il suo effetto. Sun è caduto dalla sedia su cui era accomodato e, dopo qualche momento di agonia (che non siamo in grado di quantizzare), è morto. La diretta streaming, intanto, è andata drammaticamente avanti per ore con la telecamera che inquadrava la sedia ormai vuota. La fidanzata di Sun, non appena rientrata in casa loro, ha trovato il corpo di vita del compagno. La ragazza non sapeva nulla del terribile gioco organizzato dal fidanzato. La Polizia sta indagando sulla morte di Sun e ha fatto rimuovere il video, che è rimasto in rete per diversi giorni. La causa della morte- che verrà stabilita scientificamente per mezzo di un’autopsia- pare possa essere stata individuata proprio nel millepiedi velenoso che Sun ha mangiato insieme e a gechi e lombrichi.

Maria Mento