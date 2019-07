Ancora morti sulle strade italiane: stanotte ha perso la vita un ragazzo. Il dramma nel reatino

Un altro giovane, questa notte, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a Terzone di Leonessa (Rieti). Si indaga sulla dinamica del sinistro

Un giovane di 27 anni, le cui generalità non ci sono note, questa notte ha perso la vita in provincia di Rieti, e più precisamente a Terzone di Leonessa. Il ragazzo, leonessano di origine, viaggiava a bordo della sua automobile quando ha perso il controllo del mezzo. La vettura si è ribaltata, non lasciandogli scampo alcuno. Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell’ennesimo sinistro mortale, che va ad ampliare il già tragico bilancio sui decessi fatto registrare sulle strade italiane nei primi sei mesi del 2019.

Incidente stradale mortale a Rieti, la vettura di un 27enne si è ribaltata: lui è morto

Non ha avuto scampo, questa notte, un giovane originario di Leonessa che ha perso la vita a Terzano mentre era alla guida della sua vettura. L’automobile, una Wolkswagen Lupo, si è ribaltata più volte dopo che il giovane ne aveva perso il controllo, uscendo così fuori strada. Il 27enne è morto: il suo corpo è rimasto incastrato nelle lamiere della vettura. Proprio i ribaltamenti subiti dall’automobile avrebbero causato il decesso del 27enne. Inutili i soccorsi.

Incidente stradale mortale a Rieti, i Carabinieri indagano

Come riportato da Il Messaggero, sul luogo del sinistro sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento territoriale di Posta, i sanitari del 118 e i Carabinieri di Amatrice. I Vigili del Fuoco si sono adoperati per estrarre il corpo dall’abitacolo. Adesso i militari indagano sulla dinamica dell’incidente, per capire cosa sia realmente successo sulle strade di Terzano di Leonessa.

Maria Mento