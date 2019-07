Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2019: il Capricorno ha progetti importanti per l’autunno, i Pesci possono sperare nell’amore

Giovedì 25 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Bisogna cercare soluzioni nell’ambito del lavoro, soprattutto se intendi avere una conferma. Questo momento porta delle occasioni, ma la prima parte di agosto ancora di più. Agosto è un mese strano perché di solito è da riservare alle vacanze. Per qualche Ariete sarà di lavoro e i più giovani potrebbero anche tentare nuove strade. Saturno dissonante ha provocato nella vita di qualche Ariete, negli ultimi tempi, dall’anno scorso, anche qualche costrizione, però ora si può tornare liberi o quantomeno iniziare a guardare il futuro con occhi diversi;

Toro. Il Toro, in questa giornata può contare sulla Luna in buon aspetto, quindi sono ore ideali per chi vuole fare una ricerca, impegnarsi in un lavoro. Sappiamo che il Toro, soprattutto dopo i 40-50 anni, cerca stabilità, quindi non è più disponibile a mettersi in gioco rischiando ed ecco perché c’è chi vuole giocare sul sicuro. Non vuole trovarsi in situazioni difficili, anche dal punto di vista economico. Ecco perché c’è una grande prudenza in tutte le cose che fai. In amore attenzione perché le storie un po’ complicate in questi giorni potrebbero diventare agitate, magari piccoli scontri possono capitare quando si è in disaccordo anche su piccole cose;

Gemelli. I Gemelli devono ricucire uno strappo. Dal punto di vista professionale non credo che la maggioranza sia soddisfatta, poi chi lo è- quei pochi che sono contenti- potrebbero anche pensare di cambiare. Quindi, il tema del cambiamento è imposto o voluto, fatto sta che c’è un nuovo orizzonte. Forse è capitato così di fretta che neanche tu ti sei reso conto di quello che stava accadendo. Molti si chiedono se sia giusto andare avanti oppure fermarsi per un po’. In amore si può trovare la giusta consolazione;

Cancro. È bello questo oroscopo. Senti più libertà nello spirito, nella mente. Questa libertà ti porta anche a fare cose che in altri momenti non avresti fatto. Il Cancro è un po’ come il Leone, dominato da un luminare: per il Cancro la Luna, per il Leone il Sole. Cosa vuol dire questo? Che in questi giorni tu hai voglia di farti valere, torni protagonista, quindi questo senso potresti anche assumere agli occhi degli altri un atteggiamento un po’ prepotente, anche se non è così. Però vuoi fare quello che desideri, non vuoi più essere soggetto a prescrizioni, obblighi. Se hai un progetto di lavoro part-time impegnati di più.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Le stelle di questi due giorni sono molto particolari, anche se tu hai un momento di stanchezza, di nervosismo, che può essere anche causato da una grande fatica che hai fatto di recente. Attenzione perché le fatiche del Leone sono ripagate, questo è un periodo di vittorie per molti. Lo avevo annunciato che agosto sarebbe stato il top. Diciamo che queste 48 ore devono essere però vissute con un po’ di tranquillità. Forse devi semplicemente recuperare forza dopo una prova fisica o mentale piuttosto estrema;

Vergine. La Vergine ha giornate di costruzione, di benevolenza e di forza e quindi veramente penso che tanti Vergine diranno “O stai con me o stai contro di me”. Ecco perché nella vita delle relazioni dei nati Vergine ora si gioca una partita importante; quindi chi si è isolato vorrebbe avere una persona costruttiva al proprio fianco, chi ha già il partner giusto fa grandi progetti (matrimoni, convivenze, cambio di casa). In questo momento c’è anche disponibilità a fare delle cose che comportino maggiore sicurezza nel futuro. Queste 48 ore possono portare una bella notizia e per l’autunno c’è anche una buona acquisizione per chi lavora a progetto, a chiamata o a provvigione;

Bilancia. La Bilancia cerca tranquillità. Non la trova molto nel rapporto con gli altri, e soprattutto nelle questioni di lavoro pare che ci sia qualche piccola divergenza, però l’importante è salvare il salvabile. Ci sono dei segni zodiacali che ora possono raddoppiare la posta. Credo che alcuni segni invece come la Bilancia dovrebbero cercare di limitare la posta in gioco, quindi no agli azzardi. L’amore porta più emozioni ad agosto;

Scorpione. Lo Scorpione innamorato, ora, non declina un sentimento per c’è da chiarire qualcosa perché alcuni si sono ritrovati- molti, la maggioranza- in una situazione di grande difficoltà nei rapporti con gli altri. Sono stati fraintesi, si sono sentiti messi da parte, si sono persino arrabbiati in questi giorni, o comunque si sentono un po’ isolati. Sapete che lo Scorpione è un segno molto critico, per devo dire che da questo punto di vista è anche un tipo giusto, nel senso che è vero, è molto attento ai dettagli, anche ai comportamenti degli altri, però è anche molto molto critico nei confronti di se stesso al punto di crearsi dei problemi. Giovedì e venerdì sono due giorni che possono andare giù dal punto di vista fisico. Ricordiamo che fino al 3 o 4 di agosto, in generale fino alla prima metà ma soprattutto fino al 3, è meglio non fare cose azzardate.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tu segui la tua strada ed è per questo che sei sempre vincente. Questa è un’estate molto importante per Leone, Sagittario e Ariete, per tutti i segni di fuoco. Chiaro che c’è una grande differenza. Il Sagittario non ha delle privazioni, meno che mai in questo periodo vuole sentirsi complice di una situazione che non va o artefice di un rapporto che è costrittivo anziché liberatorio. Ecco perché c’è una grande forza che si rivela in amore, al punto che potresti essere anche attratto da più persone, quindi attenzione solo se hai un matrimonio che non va;

Capricorno. Giovedì e venerdì sono giornate di recupero fisico, ma adesso c’è questa grande preparazione in vista dell’autunno. Le coppie che tra marzo e aprile hanno vissuto una grande crisi a luglio non è che abbiano proprio ricucito uno strappo. Il Capricorno si fida. Poi, attenzione: quando perde la fiducia in amore difficile che la riconquisti, perché già questo segno nasce un po’ diffidente, quindi non crede nelle cose che sono belle a prescindere da tutto. Tu quando ricevi una bella notizia pensi “E dove sta la fregatura?”. Quando incontri una persona meravigliosa dici “Eh, non può essere proprio così”, quindi sei un po’ prevenuto, forse anche giustamente. Poi se aggiungiamo anche che- come ho spiegato- all’inizio della primavera ci sono state delle piccole crisi, è normale che adesso tu ci vada con i piedi di piombo. Progetti importanti però, per l’autunno, possono essere legati anche ai sentimenti;

Acquario. L’Acquario va un po’ fuori di testa e comunque in questi giorni, soprattutto chi ha un’attività aperta al pubblico, non è che riesca a dare tutto quello che dovrebbe, quindi ci sono dei ritardi, degli accumuli di lavoro o comunque dei contenziosi che bisogna gestire con prudenza perché se questo nervosismo si riversa in amore sono dolori. E poi sarà capitato a molti Acquario adesso di fare delle cose due volte, magari acquistare un prodotto e poi riportarlo al negozio o in assistenza perché non funziona anche se avrebbe dovuto esser nuovo. Queste due giornate non devono diventare preludio di una situazione di conflittualità che potrebbe arrivare ad agosto;

Pesci. Per i Pesci è un momento in cui si possono fare delle scelte e anche prendersi delle rivincite. Potrai cercare qualcosa di nuovo. Possiamo dirlo? Si cade in piedi, e per i liberi professionisti direi, come per il Capricorno, come per lo Scorpione, puntate molto sull’autunno. Se poi hai delle complicità con questi segni zodiacali meglio così. Queste sono giornate interessanti anche per ricucire uno strappo interiore, nel senso che se il tuo cuore è rimasto vittima di incertezze, se non hai creduto più nei sentimenti, adesso puoi lasciarti andare a qualche emozione e anche ritrovare una persona che è stata un po’ lontana da te, in km o psicologicamente.

Maria Mento