Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi giovedì 25 luglio 2019

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 25 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio di “Don Matteo 11”. In seconda serata, una nuova puntata del docureality “Cose nostre”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show “Improvviserai”, seguito dallo show “Vero è più vero”.

Su Rai 3 va in onda il film “Jackie”: dopo gli spari di Dallas, Jacqueline Kennedy affronta il dolore per l’assassinio del marito. A seguire, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Le crociate”: da maniscalco in Francia a condottiero a difesa di Gerusalemme, Baliano negozierà la consegna della città per la salvezza dei suoi abitanti. Subito dopo, il film “The contractor-Rischio supremo”.

Su Canale 5 va in onda il film “Finalmente la felicità”: Benedetto, insegnante di musica toscano con un interesse quasi smodato nei confronti dei temi legati all’ecologia, apprende, grazie alla popolare trasmissione televisiva “C’e’ posta per te”, di avere una sorella, Luna, ragazza brasiliana adottata a distanza dalla madre appena morta. Trovandosi in Italia per seguire la sua professione di modella, Luna entra in contatto con la diversa realtà del nuovo fratello, che causa non pochi problemi, anche per via di un fotografo eccentrico, di un ex fidanzato onnipresente e di Sandrino, autista di pullman turistici e amico-confidente di Benedetto. A complicare ancora di più la convivenza dei due è, poi, la convinzione di Benedetto che la madre sia stata assassinata dalla famosa attrice Barbara Bouchet. In seconda serata, il documentario “Jennifer Lopez-Dance Again”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago P.D” e “Law & Order”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “In Onda”, seguito da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Iris segnaliamo il film “La maledizione dello scorpione di giada”: un ladro ipnotizzatore tiene in pugno CW Briggs, scaltro e sfortunato investigatore di una compagnia di assicurazioni, e la sua collega, nemica amarissima, Betty Ann Fitzgerald, assunta per ottimizzare e razionalizzare l’ufficio. Bastano due semplici parole, Costantinopoli per lui e Madagascar per lei, e i due sono costretti a rubare e a nascondere i gioielli dei clienti della compagnia.

Maria Rita Gagliardi