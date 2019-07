Uomo aggredisce studentesse: “Sono milanese, leghista e salviniano, i ne**i li brucerei vivi”

Due studentesse che partecipavano ad una raccolta fondi di una Onlus sono state aggredite da un uomo che si è definito leghista ed ha dichiarato che vorrebbe bruciare tutte le persone di colore.

Siamo abituati a vedere esternazioni di odio contro i migranti e le persone di colore sui social, ma difficilmente (almeno fino ad ora) se n’erano viste in pubblica piazza – se si esclude l’uomo che ha augurato uno stupro alla donna che stava legittimamente occupando una casa popolare a Roma – e in un contesto differente da una contestazione.

Forse proprio per questo le immagini riprese a Milano di un uomo che aggredisce in malo modo due studentesse straniere fa particolarmente effetto. Le due ragazze, una di origine nigeriana ma italiana e l’altra di origine venezuelana, lo avevano approcciato per chiedergli se fosse interessato a fare una donazione e la sua reazione è stata decisamente spropositata.

Uomo aggredisce due studentesse: “I N***i li brucerei vivi”

Alla richiesta cortese delle due studentesse l’uomo risponde: “Io sono milanese, leghista e salviniano e quella roba lì, signorina… Se era per me Salvini vi sparava quando eravate sulla barca”. Affermazione a cui la ragazza risponde: “Io non sono venuta con nessuna barca”, portando l’uomo ad alterarsi ulteriormente: “Non sei del mio colore, Basta!” e ancora: “Io ho tre appartamenti in centro a Milano, voi di questo colore qua non ci diventate”.

A quel punto un ragazzo difende le due studentesse e gli risponde per le rime dicendo: “Ma chi ci vuole diventare scemo come te”, portandolo a tornare indietro e continuare la lite. Il giovane gli chiede a quel punto: “Hai detto che i neri devono morire e che li bruceresti vivi?” e lui senza vergogna risponde: “Sì l’ho detto e lo ripeto anche”. La discussione continua e potete vederla nel video in calce alla notizia, per quanto riguarda queste affermazioni, beh, non credo che meritino ulteriori commenti.