Fedez prende in giro Chiara Ferragni su Instagram: “Leo ha più senso del ritmo di te” – VIDEO

Fedez tramite una Instagram Stories con ironia prende in giro Chiara Ferragni, ecco cosa le ha detto

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni, i due insieme al figlio Leone si stanno godendo qualche giorno di vacanza.

Poche ore fa la splendida famiglia ha lasciato il Castello di Procopio in Umbria per recarsi in Sicilia. Mentre erano in macchina il noto ed amato rapper ha postato una Instagram Stories dove con ironia prende in giro la moglie.

Nel video postato si vede il piccolo Leo che balla seduto sul seggiolino dell’auto. Fedez ha taggato la moglie nella storia e ha scritto: “Ha già più senso del ritmo di te”.

Sara Fonte