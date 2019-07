Londra, i calciatori Ozil e Kolasinac aggrediti da uomini armati di coltello. Il bosniaco ha messo in fuga i malviventi

Spiacevole avventura occorsa ieri pomeriggio ai due calciatori dell’Arsenal, Mesut Ozil e Sead Kolasinac: i due sono stati aggrediti da una banda di uomini armati di coltelli nel nord di Londra. Il bosniaco Kolasinac, sceso dalla vettura sulla quale si trovavano a bordo, ha messo in fuga i malviventi a mani nude.

Incredibile episodio avvenuto ieri pomeriggio a Golders Green Road, un quartiere residenziale situato nella parte nord di Londra. Il tedesco Mesut Ozil e il bosniaco Sead Kolasinac, due calciatori di proprietà dell’Arsenal, sono stati aggrediti da una banda armata di coltelli. I due giocatori si trovavano fermi in strada in macchina a un incrocio, quando alcuni giovani armati di coltelli hanno circondato la Mercedes di proprietà di Ozil. A quel punto Kolasinac, con un gesto estremamente coraggioso, è sceso dall’abitacolo e ha fronteggiato i criminali, che sono stati costretti alla fuga.

Il gesto di Kolasinac ha suscitato commenti di approvazione sui social, tra i quali quello del conduttore televisivo e giornalista inglese Piers Morgan: “Come minimo l’Arsenal dovrebbe nominarlo capitano”.

Ozil e Kolasinac aggrediti nel nord di Londra. Il bosniaco ha fronteggiato i criminali a mani nude

Dopo l’incredibile coraggio mostrato da Kolasinac, i giocatori sono fuggiti ad alta velocità in macchina, ma i malviventi non si sono arresi e si sono messi al loro inseguimento. A quel punto, i due giocatori si sono rifugiati in un ristorante turco situato in zona di cui Ozil è abituale cliente: lo staff del locale ha accolto e protetto i calciatori mentre avvertivano la polizia.

Un testimone dell’attacco ai due calciatori dell’Arsenal ha affermato al ‘Mail Online’: “Ozil sembrava assolutamente terrorizzato, come farebbe chiunque dopo essere stato inseguito da uomini con un coltello”.