Manuel Galiano parla della rottura con Giulia: “Adesso le direi che mi dispiace per la persona che è”

Manuel Galiano svela la sua versione sulla rottura con Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne

Ad attirare l’attenzione del gossip Manuel Galiano, ex corteggiatore al Trono Classico di Uomini e Donne.

Dopo la scelta la sua storia d’amore con Giulia Cavaglia è giunta presto al capolinea, Manuel ha svelato la sua versione del fatti.

Wittytv su Instagram ha pubblicato l’intervista di Galiano. Queste le sue parole: “Manuel non esisteva mai quando eravamo solo io e lei. Il suo pensiero era guardare il cellulare, vedere i follower, se salivano… Lo realizzo quasi subito ma non gliene parlo subito, pensavo di essere io a dovermi abituare alla situazione.”

Prima della scelta lui aveva prenotato un viaggio a Ibiza con i suoi amici, aveva poi chiesto a Giulia di raggiungerlo, inizialmente aveva detto di si.

Mentre lui era in vacanza le cose andavano già male. In merito a ciò ha raccontato: “Già il primo giorno lei mi sgrida, perché urlo nelle storie. Mi dice che non posso urlare perché sennò non mi compra il brand. Per la prima volta mi sono innervosito, le ho detto non sono il tuo giocattolo, cosa te frega se urlo nelle storie e il brand non mi compra. Le ho detto non mi rompere il ca..o Giulia”.

Il giorno successivo ha provato a chiamarla ma lei era impegnata. A detta sua non si sentivano mai, solo per il buongiorno e la buonanotte.

Per giorni non si è fatto che parlare della possibilità che Manuel abbia tradito la Cavaglia. Questa è stata la reazione di Giulia: “Mi ha detto ‘Guarda ti do anche il beneficio di credere che tu non hai fatto nulla, perché magari è vero. Fatto sta che io con te non ci voglio più stare’. Io le chiedo la motivazione, lei mi ha detto che sono una persona diversa da lui, lei si organizza sempre, fa gli appuntamenti e io mi faccio gli affari miei”.

Quando i due si sono visti a Torino lui le ha ribadito che non l’aveva tradita. Lei ha risposto: “Lei mi dice che ha sbagliato lei, non vuole stare con me, siamo due persone diverse, ha capito che sono stupido e non capisco le cose.”

Manuel Galiano ha svelato un curioso retroscena: “Il giorno stesso mi scrive una mia amica di Torino, la sera prima era in discoteca e un amico del suo fidanzato che le ha presentato la sua tipa, che era Giulia. Ora capisco perché spariva il giorno, ricompariva la sera.”

Come mai Giulia ha scelto lui? In merito a ciò ha concluso dicendo: “Giulio l’avrebbe lasciata subito. Io no, perché io sono un buono. Questo è il motivo che mi sono dato. Io le piacevo esteticamente, sì. Adesso le direi che mi dispiace per la persona che è”.

Sara Fonte