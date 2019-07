Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 luglio 2019: i Gemelli hanno sempre Giove opposto, il Cancro vivrà un weekend d’amore

Venerdì 26 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Di solito si è portati a pensare all’estate come a un periodo di totale relax, e invece o perché ci sono dei pensieri su progetti imminenti, programmi importanti, o perché proprio tu vuoi rimboccarti le maniche e agire, in questi giorni c’è qualche piccolo momento di tensione. Chi non lavora, chi è in pensione o semplicemente si sta godendo le vacanze, deve invece stare un po’ attento nei rapporti con gli altri perché essere frainteso è facile e magari una tua azione apparentemente innocua potrebbe apparire agli occhi di qualcuno come un attacco o comunque una violazione della privacy. Insomma, attenzione nelle relazioni con le persone che ti circondano;

Toro. Il Toro, in questa giornata, innanzitutto ha la Luna nel segno in ottimo aspetto a Saturno, e questo è decisamente molto costruttivo, e poi ci sono novità per quelli che vogliono cambiare radicalmente la propria vita, tanto più che il fine settimana porta consiglio. Ho spiegato qualche giorno fa che i Toro cambiano carattere via via che passano gli anni. A 20-30 anni possono anche fare delle cose folli, potrebbero anche andare a esplorare il mondo, insomma stare lontano dal guscio; ma dopo i 40 cominciano a essere invece molto più casalinghi, molto più legati alla famiglia, e quindi molto dipende dalla tua età perché se sei giovane puoi anche esplorare nuovi orizzonti, mentre se hai qualche anno in più per l’autunno, per i prossimi mesi, ti riprometti di fare ma senza eccedere. È un problema il fatto che Urano si trovi nel tuo segno da marzo perché c’è una volontà di cambiamento, che qualcuno ha già gestito ed espresso che però in qualche odo si scontro con questa necessità che nulla cambi. Come nel Gattopardo, bisogna che tutto cambi affinché nulla cambi, però qualcosa va variata,

Gemelli. Con la Luna che sta per entrare nel tuo segno, questo weekend si annuncia importante. Il Sole è già attivo, Mercurio lo sarà da domenica. È tempo di ricerche. Ora, queste ricerche possono essere ben motivate se in fondo non hai grandi problemi, ma possono essere anche disperate se ultimamente si è chiusa una collaborazione o ci sono stati dei problemi. Questo Giove in opposizione parla sempre di cause, vertenze. Non per tutti, ma insomma chi pensa di esser stato trattato male, magari di essere stato allontanato senza preavviso da un certo ruolo, potrebbe gestire la situazione in maniera particolare. Diversa il discorso di chi- penso pochi- ha talmente tanti soldi in tasca che addirittura ha voglia di non rinnovare più un accordo, un contratto e di godersi la vota. Però ci sono sempre delle questioni contrattuali, diciamo così, anche burocratiche, da sanare. In amore, per fortuna, c’è meno burocrazia e più voglia di lanciarsi in un progetto. Tra l’altro, agosto sarà amico dei tuoi sentimenti;

Cancro. In questo weekend primeggia l’amore. Io mi auguro che tu abbia sempre un buon riferimento con le persone che ti circondano. Paradossalmente, soprattutto in amore, sei sempre più attratto da chi ti sfugge piuttosto che da chi cade ai tuoi piedi. Transizione dei sentimenti. Dagli inizi dell’anno c’era tanta confusione, adesso pare che le nebbie si siano diradate. Il weekend aiuta a essere più emotivi, più sensuali.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questa di venerdì è una giornata un po’ sottotono. Tu non accetti mai ruoli secondari. Qui ci sono due possibilità: o sei stanco perché hai affrontato una prova, da vincitore, e adesso sei veramente esausto e quindi hai diritto a un po’ di relax, oppure c’è un dubbio che però sarà presto fugato perché questa è l’estate dei vincitori. Ho spiegato più volte che gli unici Leone che non saranno vincitori sono quelli che agiscono solo con la presunzione e non con la razionalità, perché ogni battaglia adesso può essere vinta ma ci vuole un po’ di logica. Sento di suggerirti, solo per oggi, cautela anche negli sforzi fisici;

Vergine. Per la Vergine ogni occasione deve essere gestita al meglio. Questa di venerdì è una giornata importante perché poi, tra sabato e domenica, c’è un piccolo calo. Tante, troppe cose da fare: sarà inevitabile vivere un momento di grande fatica a meno che tu non abbia attorno delle persone che ti aiutano. Ci sono queste persone? Se non ci sono vuol dire che ultimamente, negli ultimi anni magari anche (non solo negli ultimi mesi) sei stato un po’ troppo generoso. Tu hai come missione quella di riorganizzare il mondo, o almeno pensi che sia giusto dare il meglio di te sotto questa formula di ordine che imponi a te stesso e anche agli altri, però molti possono approfittarsi di questa condizione, di questa tua benevolenza. Insomma, tanto poi arriva il Vergine a mettere a posto tutto, e io posso continuare a lagnarmi e a non fare nulla. Quanti, soprattutto in amore, hanno a che fare con un partner che non è reattivo? Se il tuo è un rapporto in cui pensi di essere protagonista ma hai a che fare con una persona che non si muove, non si sveglia, potrebbe esserci anche una piccola crisi. Al contrario, invece, ci sarà un gande fermento. Decidi tu;

Bilancia. In questo venerdì pare che le relazioni con gli altri abbiano la priorità. Sabato e domenica saranno giornate che portano qualche tensione, qualche dubbio. Per fortuna ci avviciniamo verso un agosto che porta serenità. Io credo che più che una sistemazione ci sarà, da parte tua, una sorta di retrocessione. Insomma, chi non ti ama non ti deve seguire e tu adesso vuoi tranquillità, quindi potresti in prima persona imporre uno stop a chi da troppo tempo non ti dà quello che cerchi;

Scorpione. Lo Scorpione non deve diventare pessimista. In questi giorni c’è qualcosa che non va, qualche piccolo scontro con l’ambiente. Magari anche bisogna semplicemente mettere a posto alcuni conti e poi c’è questa situazione che un po’ fa arrabbiare i nati Scorpione. Ogni volta, per completare un progetto, devi fare le cose due volte. Questo anche nelle piccole questioni legate al quotidiano. Non so, acquisti un qualcosa, sembra che tutto sia pronto, sia fatto, torni a casa, non va bene nulla, devi tornare al negozio per chiarire quello che non va, o perché ti sei dimenticato qualcosa o perché magari chi ti ha venduto un prodotto non è stato attento. Piccoli guasti in casa. Le classiche situazioni che lo Scorpione detesta ma a cui, devo dire, è un po’ abituato. Per cui, lo Scorpione che vive delle tensioni di questo tipo alla fine ci sorride quasi su. In questi giorni sei particolarmente agitato: attenzione in amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario vive un momento importante proprio per le nuove conoscenze. La novità è importante, non c’è nulla di più terribile per un Sagittario che non solo farsi coinvolgere dalla noia ma fare sempre le solite cose. I Sagittario sposati, se escono spesso di casa, non è perché vogliono mettere le corna al partner, ma perché sempre chiusi in un ambiente non sanno stare. Vi ho fatto, qualche giorno fa il paragone con i cavalli selvatici: insomma, non li puoi imbrigliare, non li puoi tenere in un recinto. Chi si sente chiuso in un recinto lo scavalcherà;

Capricorno. In questo fine settimana devi fare solo quello che ritieni opportuno. Sei dalla parte giusta ma devi scegliere anche il gruppo giusto con cui lavorare. Molti si sono allontanati dicendo “Fate il vostro gioco, questo non può essere il mio gioco”. Favorito chi vuole mettersi in proprio e vuole ripartire anche per nuove sfide d’amore;

Acquario. L’Acquario è un po’ sottopressione. Evidentemente in famiglia, nei rapporti con gli altri, c’è anche bisogno di più tempo per capire come stanno andando le cose e cercare di risolverle. Le relazioni nate per gioco o quelle in bilico vivranno un agosto in cui c’è qualcosa da ridiscutere e da rivedere. Fase di transizione non semplice da gestire;

Pesci. A volte cerchi rapporti difficili anche per mettere alla prova il tuo cuore, e poi quando il partner non ti guarda (parlo di storie che vanno avanti da tempo) tu spesso non dici nulla ma ti guardi attorno. Attenzione a non complicare le cose. Pensa alle buone occasioni che arriveranno da qui a pochi mesi. Inoltre, le storie nate a luglio possono continuare. Non mettere da parte il tuo cuore, anche se ci sono state delle privazioni, delle insoddisfazioni agli inizi dell’anno. Ora puoi abbracciare una persona che prima era lontana.

