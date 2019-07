Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 26 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Governo, il richiamo del Colle”

Mattarella agli alleati: serve collaborazione, evitare i conflitti. Io arbitro, non faccio scelte politiche

Salvini-Di Maio, tregua armata. E sul decreto Sicurezza Fico esce dall’Aula

Sergio Mattarella interviene e richiama all’ordine Movimento 5 Stelle e Lega. Il Presidente della Repubblica ha intimato l’alt alle tensioni che stanno scuotendo la maggioranza e ha ricordato che non esiste futuro fuori dall’Ue. “Le istituzioni di governo hanno bisogno di un clima di fattiva collaborazione, lungi dalla conflittualità, per poter assumere decisioni tempestive per la vita del Paese . Il capo dello Stato è arbitro e non compie scelte politiche, ma richiama al rispetto del senso delle istituzioni”, ha detto il Capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio.

-“Naufragio in Libia

150 migranti muoiono in mare”

Peschereccio italiano ne salva altri 30

Ancora sangue nel Mediterraneo. La strage dei migranti continua: in 150 hanno perso la vita ieri, al largo della Libia.

Il Sole 24 Ore

-“Bce, Draghi ricarica il bazooka”

Politica monetaria

L’economista frena: tassi fermi o più bassi fino a metà 2020

“Ci attendiamo che i tassi di interesse restino su livelli pari a quelli attuali o inferiori almeno fino a tutta la prima metà del 2020 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine”, ha detto Mario Draghi parlando dei tassi di interesse. L’ormai ex capo della Bce ha escluso la sua candidatura alla guida del Fondo Monetario.

-“Corre Volkswagen, soffrono Ford e Nissan”

L’industria dell’auto

In crescita il mercato di Volkswagen (+30%), mentre Ford e Nissan subiscono un tonfo sonoro: rispettivamente, -86,5% e -98,5%.

La Gazzetta dello Sport

-“Mercato al Pépé”

Il Napoli è a un passo dalla stella del Lilla

Icardi sempre più Juve

L’Inter chiuderà Dzeko e non molla Lukaku…

Ancora colpi di calciomercato per le squadre top del campionato italiano di Serie A. Se l’Inter non intende affatto mollare né il sogno Dzeko né quello Lukaku, pare probabile la partenza di Mauro Icardi (che l’Inter non vuole più) verso la Juventus. Il Napoli, intanto, sta per concludere l’acquisto del calciatore 24enne Pépé.

-“Piatek

«Milan, io non ho paura nemmeno del numero 9

Voglio Champions e trono del gol»”

Intervista esclusiva. Il centravanti rossonero

Intervista a Piatek, il nuovo centravanti del Milan, più che mai deciso a fare del suo meglio con la maglia rossonera: parte forte e dichiara di volere la Champions.

La Repubblica

-“Governo sotto zero”

Di Maio-Salvini, insieme per forza

Il leghista sprezzante: “Quello che dice Conte non mi interessa”. Mattarella: collaborate per il Paese

Dalla Camera il primo via libera al decreto sicurezza bis: ma 17 grillini non votano, Fico esce dall’aula

Fallimentare confronto fra i vicepremier: Tav e Moscopoli, divisi su tutto

Mentre non accenna a diminuire il clima di gelo che si è scatenato tra M5S e Lega, Mattarella interviene e chiede lo stop alle tensioni e la collaborazione per il bene del Paese. Intanto, alla Camera arriva il sì al decreto sicurezza-bis: è polemica tra i grillini, 15 dei quali non hanno votato. Il Presidente Fico ha abbandonato l’aula.

-“L’Europa sopra i quaranta gradi”

In Francia mai così caldo dal 1873, allarme in Belgio e in Germania

La nuova emergenza climatica rilancia la “profezia” di Greta

È emergenza caldo in tutta Europa, con picchi massimi di temperature che fanno paura a molti Paesi. In gravissime difficoltà la Francia: mai così caldo dal 1873.

La Stampa

-“Salvini snobba Conte

Mattarella al governo:

“Basta con i conflitti”

Il Ministro dell’Interno: il discorso del premier mi interessa meno di zero

Il caso Lega-Russia preoccupa gli Usa: Di Maio ricevuto dall’ambasciatore

Le tensioni che scuotono il governo conquistano la prima pagina anche su La Stampa.

-“Caldo record in Europa, i roghi assediano i ghiacci dell’Artide”

Il cambiamento climatico sta distruggendo l’ecosistema terrestre. Allarme in tutta Europa per il caldo, con Francia, Germania e Belgio in particolare sofferenza. Una drammatica fotografia mostra uno scenario da paura: i ghiacci del Polo Nord e il fuoco che sta aggredendo quelle zone.

Maria Mento