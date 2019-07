Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi venerdì 26 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 26 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata di oggi, venerdì 26 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Quando parla il cuore”: una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a guadagnare fiducia in se stessa e il rispetto degli altri. In seconda serata, il documentario “Overland 20 – Verso l’Africa che cambia”.

Su Rai 2 va in onda il film “Quando l’amore si spezza”: John e Laura Taylor vogliono disperatamente un bambino. Dopo aver esaurito tutte le altre opzioni, assumono Anna, una donna apparentemente perfetta per far loro da madre surrogata. A seguire, il film “Passione pericolosa”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata de “La Grande Storia”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Training Day“: Jake Hoyt è appena entrato nell’Unità Narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Jake crede in quel che fa e non ha dubbi sul fatto che il suo sia un compito di rilevanza sociale. Ci penserà il collega veterano Alonzo Harris a cercare di aprirgli gli occhi rivelando tutta la propria corruzione. Subito dopo, il film “Travolti dal destino”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata de “La Sai l’ultima?-Limited Edition”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Med” e “The Brave”.

Su La 7 va in onda la serie tv “Tut-il destino di un Faraone”, seguita dalla miniserie “Mondo senza fine”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il meglio di “X Factor”.

