Alessandra Amoroso ha subito una grande perdita: “Solo chi l’ha vissuto conosce la fatica di guardare avanti” – VIDEO

Alessandra Amoroso torna a parlare della scomparsa del suo amico a quattro zampe, per lei non è stato facile andare avanti

Alessandra Amoroso tempo fa aveva condiviso con i suoi tantissimi fan il suo dolore e la sua sofferenza dopo la morte del suo amato amico a quattro zampe.

Poche ore fa sul suo profilo Instagram ha postato una foro con il suo nuovo amico peloso, la cantante ha però ribadito quanto sia stato difficile per lei accettare la scomparsa del suo amato cane e aprire di nuovo il suo cuore ad un altro amico a quattro zampe.

Tramite un post pubblicato su Instgram ha detto: “Non è stato facile per me accettarti e riconoscerti come la mia nuova metà pelosa. Mi dicevano di non fare paragoni, di non pensare al passato o…(rullo di tamburi)era solo un cane.”

La Amoroso ha aggiunto: “CLASSICHE parole che sono capaci a dire tutti, ma solo chi ha davvero vissuto una grande perdita come l’ho vissuta io conosce la fatica di guardare avanti e vivere una nuova vita…con un “semplice” cane!”

L’amata cantante ha concluso dicendo: “Beh tu non sei semplice e completamente diverso da quello che potevo aspettarmi ma insieme stiamo facendo un bel percorso e sto riscoprendo la mia voglia di amare di nuovo in una maniera diversa…Grazie per avermi riaperto il cuore.”

Sara Fonte