Carabiniere morto a Roma: Elder Lee si è avvalso della facoltà di non rispondere

Per la questione del carabiniere morto a Roma, Mario Cerciello, continuano le indagini dopo il fermo dei due turisti americani. Tuttavia, uno dei due, Elder Lee si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Elder Lee: ragazzo provato dalla situazione

Come riporta anche il Tempo, Francesco Codini, difensore di Lee ha dichiarato: “Il ragazzo è molto provato dalla situazione. Per rispetto del militare è meglio stare in silenzio”.

Il giovane ha confessato di aver accoltellato il vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, durante l’interrogatorio per la convalida del fermo. Il GIP dovrà decidere sul da farsi mentre prova a ricavare qualche info maggiore nell’interrogatorio di Christian Gabriel Natale Hjorth, l’altro giovane fermato. I due ad oggi dovrebbero rispondere di concorso in omicidio aggravato e tentata estorsione.

Il parere della procura di Roma

Lee aveva provato a difendersi con gli inquirenti dicendo di non sapere che fosse un carabiniere, queste le sue uniche parole quando ha confessato di aver compiuto lui l’atroce gesto ai danni del carabiniere.

Per quanto concerne l’altro americano. “Proprio perché i carabinieri si sono qualificati all’atto dell’intervento né avevano alcun motivo per non procedere con le consuete formalità e proprio perché nessuno dei due ha neppure tentato di estrarre un’arma, la reazione di Elder è del tutto spropositata e per la particolare violenza risulta arduo pensare che Natale non si sia reso conto di quanto stava accadendo”. È stata questa la dichiarazione esperita dalla procura di Roma all’interno del provvedimento di fermo emesso a carico dei due 19enni americani.