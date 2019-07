Carabiniere ucciso a Roma: “Uno di meno, con uno sguardo poco intelligente”. E’ bufera su insegnante di Novara

“Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza”.

Su Facebook ha scritto così – sulla sua bacheca – Eliana Frontini, insegnante novarese di 51, a commento della morte di Mario Cerciello Rega, ucciso due notti fa da due ragazzi americani.

Si tratta dell’ennesimo caso di barbarie da social network, dove in troppi quotidianamente perdono la bussola.

A denunciare il post, i parlamentari della Lega Paolo Tiramani e Cristina Patelli, segnalatogli da alcuni cittadini: “Un commento vergognoso, a maggior ragione se davvero arriva da un’insegnante”. “Questa signora di Novara ha pubblicato un commento semplicemente folle di cui come cittadina e come insegnante sarà chiamata a rispondere nelle sedi opportune”.

In seguito, come spesso poi accade a coloro i quali non si rendono conto della gravità delle cose scritte, sono arrivate le scuse: “Mi spiace, chi mi conosce spero sappia che non penso così”.

Ma, come contrappasso, a commento continuano a giungere offese e critiche.

“Uno di meno”: l’insegnante prova a spiegarsi e scusarsi

La donna ha poi provato a spiegare, come riportato dal ‘Corriere’: “Ho commesso un errore gravissimo, me ne sono resa conto appena ho cliccato su invia, ma ormai il danno era fatto. Ho scritto una cavolata, non c’è nulla dire. Mi sono lasciata guidare dalla sensazione che spesso le forze dell’ordine non intervengono quando serve, quando una donna è maltratta o peggio, si muovono solo quando ormai è troppo tardi. E ho scritto quell’enorme sciocchezza, senza nemmeno pensare alla vedova e a chi voleva bene al vice brigadiere, una sciocchezza che ho provato a correggere immediatamente con un altro post, ma ormai…”.

L’insegnante ha quindi concluso: “Voglio chiedere scusa a tutti. In particolare a chi era vicino al militare e ora è straziato dal dolore e chiedo scusa all’Arma dei carabinieri e all’Italia intera. Sono stata una stupida”.