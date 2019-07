Harry e Meghan, la denuncia dei vicini di casa. Vietato persino accarezzare i loro cani

I vicini di Harry e Meghan non possono nemmeno accarezzare i cani della coppia.

A coloro che vivevano vicino a Frogmore Cottage, nella tenuta di Windsor, è stato consegnato un elenco di cose da fare e da non fare in una recente riunione dei residenti. Altre cose vietate includono l’avvio di una conversazione con i reali, l’offerta di fare da babysitter al figlio o lasciare lettere nella cassetta della posta.

Inoltre, se uno dei cani del Principe e della Duchessa dovesse avvicinarsi ad un vicino di casa, in nessun caso è permesso toccarlo. Gli abitanti della zona hanno detto al quotidiano britannico “The Sun” che le regole erano davvero “esagerate”, addirittura peggiori di quelle richieste dalla Regina durante la sua visita.

Meghan e Harry non sapevano della lista?

“È straordinario. Non abbiamo mai sentito niente del genere. Tutti coloro che vivono nella tenuta lavorano per i reali e sanno come comportarsi rispettosamente. Non ci è stato detto come comportarci nemmeno con la Regina”, le parole di un residente della zona riportate dal quotidiano “Metro”.

La coppia si è trasferita a Frogmore Cottage all’inizio di aprile, dopo il completamento di numerosi lavori di ristrutturazione. Circa 400 persone vivono nell’Home Park privato e nella zona del Great Park di Windsor, che è gestita dalla Crown Estate.

I residenti comprendono il personale reale, i funzionari che vivono nelle case dei dintorni e gli impiegati della Crown Estate. Un portavoce di Buckingham Palace ha detto che Meghan e Harry non erano a conoscenza di questa lista.