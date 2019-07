Meteo 28 luglio 2019 | Previsioni: le nuvole arrivano anche al Sud

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

Il bel tempo, nella giornata di domani, sarà offuscato dalla comparsa di nubi anche nel Sud Italia. Dopo le nuvole e le piogge che avevano interessato i rilievi del Nord, scendendo via via fino a coprire anche le regioni del Centro Italia, possibilità di rovesci e temporali sparsi dunque anche su meridione e isole. Un rasserenamento, generale, è atteso per la serata di domani. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 27 luglio per il Nord: rovesci intensi con miglioramenti a partire dalla serata

Cielo coperto e molto nuvoloso. Precipitazioni diffuse, abbondanti e intense- con carattere di rovescio o temporale– tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Nelle zone occidentali si migliora nel pomeriggio, con meno nuvolosità e schiarite serali. Miglioramenti serali previsti anche su Lombardia ed Emilia. Rovesci fino alle prime ore della notte, invece, su Triveneto e Romagna.

Previsioni meteo 27 luglio per il Centro e la Sardegna: piogge intense sul versante tirrenico

Fenomeni temporaleschi diffusi (intensi al mattino), con un cielo molto nuvoloso, caratterizzeranno invece la giornata di domani nelle aree tirreniche peninsulari. Miglioramento, nel pomeriggio, sulla Sardegna. Miglioramenti, a partire dalla serata, anche sulle restanti regioni centrali. Schiarite decise sulle coste.

Previsioni meteo 27 luglio per il Sud e la Sicilia: piogge intense, in mattinata, in Campania

Nuvole e temporali arrivano anche al Sud: nubi compatte interesseranno, domani, Campania, Calabria e Basilicata (zone tirreniche) e Molise occidentale. Questo comporterà rovesci e temporali a carattere sparso che potrebbero anche essere intensi, al mattino, sulla Campania settentrionale. Estese velature mattutine o cielo sereno sulle altre zone del meridione.

Previsioni meteo 27 luglio: temperature, venti e mari

Per quanto riguarda le temperature, le minime caleranno in Sardegna, Toscana e Nord Italia. Aumenteranno, invece, ma lievemente, su Basilicata (latto tirrenico), Salento, Calabria, Campania e Sicilia Settentrionale. Temperature massime in salita sui rilievi lombardi, su Piemonte settentrionale, su Basilicata e Calabria (lato ionico) e su Sicilia centromeridionale. Calo nel resto del Paese. Il vento di maestrale potrebbe soffiare con carattere di burrasca sulla Sardegna: il Mar di Sardegna sarà molto agitato. Da moderati a forti i venti sudoccidentali sul Centro-Sud, e saranno più intensi nelle aree interessati dai temporali e sui rilievi appenninici. Deboli i venti che soffieranno al Nord, moderati da nord-ovest quelli che sferzeranno la Sicilia. Mar Ligure e Tirreno (parte centro-settentrionale) saranno da agitati a molto agitati. Da molto mossi ad agitati il mare del Canale di Sardegna e la restante parte del Tirreno. Tendenzialmente oscillanti da mossi a molto mossi gli altri mari che bagnano l’Italia.

Maria Mento