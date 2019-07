Milan-Benfica, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

I rossoneri di Marco Giampaolo sfidano i portoghesi del Benfica in un match valido per l’International Champions Cup 2019. Il match si giocherà domani (21.00 orario italiano) a Foxborough e sarà visibile su Sportitalia in diretta e in esclusiva.

Dopo l’esordio di mercoledì notte contro il Bayern Monaco, nel quale i rossoneri sono stati sconfitti per 1-0, il Milan scende in campo per il suo secondo impegno nell’International Champions Cup 2019 contro il Benfica. Il match si disputerà domenica 28 luglio con inizio alle ore 21.00 italiane. Si gioca in America e precisamente a Foxborough, nello stato del Massachusetts.

Giampaolo dovrebbe riproporre il suo classico 4-3-1-2 che ha ben impressionato contro i bavaresi qualche giorno fa. Suso dovrebbe agire alle spalle di Castillejo e Piatek, mentre in difesa potrebbero fare il loro esordio stagionale Musacchio e Romagnoli, in recupero dai rispettivi problemi fisici. Ai box Theo Hernandez per un problema alla caviglia destra accusato nella precedente sfida.

Sul fronte mercato, i rossoneri sarebbero vicinissimi all’acquisizione di Rafael Leão: l’attaccante portoghese del Lilla potrebbe approdare a Milano per circa 35 milioni di euro.

Dove vedere Milan-Benfica in diretta TV e in streaming?

Milan-Benfica sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). L’emittente ha acquisito i diritti dell’International Champions Cup 2019 e trasmetterà quindi anche il prossimo impegno del Milan in questa competizione estiva: i ragazzi di Marco Giampaolo giocheranno contro il Manchester United sabato 3 agosto. Milan-Benfica sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com).

Per chi si trovasse all’estero, dato che lo streaming di Sportitalia è bloccato, ci sono alcune soluzioni alternative facilmente trovabili cercando “Sportitalia streaming estero”: non è la soluzione più legale ma comunque si tratta di un caso limite per i connazionali non presenti sul territorio nazionale.

Per i possessori di una smart TV dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a “SI Smart”, la nuova offerta di quattro canali gratuiti di Sportitalia, e vedere la partita in HD